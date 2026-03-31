Na današnji dan donesen Ustav Federacije BiH, a prije glasanja odvijala se prava drama

Federacija BiH, jedan od dvaju današnjih entiteta u BiH, službeno je zaživjela prije 32 godine, 1. travnja 1994. Zamišljena je i uspostavljena u mnogočemu drukčije od onoga što je danas. Unatoč nezadovoljstvu onime u što se pretvorila tijekom godina, FBiH se ne može osporiti važan rezultat, zaustavila je krvavi sukob između Hrvata i Bošnjaka i olakšala obranu ovih dvaju naroda, kao i kasniju uspostavu mira na cijelom prostoru zemlje.



Nije sve išlo glatko nakon što je 1. ožujka 1994. u Washingtonu dogovorena Federacija. Do 30. ožujka trebalo je utemeljiti Ustavotvornu skupštinu, ali proces su pratile brojne opstrukcije. Njima se nastojalo isprovocirati hrvatske zastupnike da uopće ne dođu u Sarajevo, a ako i dođu, da napuste zasjedanje. Bila je to prava drama koja se odvijala iza kulisa. Možda će prisjećanje na dio njih biti najbolji komentar o opstrukciji Washingtonskog sporazuma.