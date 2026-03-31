Otac mladića osumnjičenog za požar u Vjesniku: 'Dijete je bilo vezano i tretirano kao opasan kriminalac'

Iako je pažnja javnosti posljednjih dana usmjerena na rušenje zgrade Vjesnik, požar koji je nedavno zahvatio taj objekt otvara niz ozbiljnih pitanja o sigurnosti i odgovornosti nadležnih institucija. U razgovoru za emisiju Labirint koju emitira HRT oglasio se otac jednog od mladića koje se sumnjiči za podmetanje požara. Prema dostupnim informacijama, u trenutku požara nisu funkcionirali ključni sigurnosni sustavi, vatrodojava nije bila aktivna, sustav za gašenje požara nije radio, a iako je objekt pokriven videonadzorom, pristup zgradi bio je moguć bez većih prepreka.

Otac osumnjičenog mladića ističe kako je obitelj posebno potresena načinom na koji se postupalo prema njegovu sinu tijekom pritvora. „Očekivali smo da će biti smješten u odgovarajuće uvjete, među vršnjake. Umjesto toga, bili su razdvojeni, a neke su osobe morale biti premještene zbog ponašanja. To nisu uvjeti za djecu. Boravak ondje trajao je dva mjeseca i ostavio je ozbiljne psihičke posljedice. Sustav je, po mom mišljenju, izrazito strog prema mladima“, rekao je. Dodaje kako ne postoji adekvatan sustav za smještaj maloljetnika i mlađih punoljetnika prije suđenja, iako je takva praksa ranije bila planirana.

Lana Peto Kujundžić, sutkinja Visokog kaznenog suda Republike Hrvatske, predsjednica Udruge sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež, upozorava da maloljetnici i mlađi punoljetnici u Hrvatskoj još nemaju odgovarajuće ustanove za smještaj prije suđenja, iako je to zakonom predviđeno još prije više od desetljeća. Ističe da zatvorski sustav za odrasle nije primjeren mladima. Naglašava da se ni u ranoj fazi kaznenog postupka mladima ne smije uskratiti pravo na obrazovanje, osobito kada je riječ o završnim razredima. Svako oduzimanje slobode za mlade, dodaje, ima negativne posljedice, a posebno je problematično ako im se pritom onemogući nastavak školovanja.

Mladići se trenutačno nalaze pod strogim mjerama, ne smiju napuštati dom niti pohađati nastavu, uz obrazloženje da postoji opasnost od ponavljanja kaznenog djela. „Moj sin je maturant i onemogućeno mu je završiti školsku godinu. To mu izuzetno teško pada. Riječ je o uzornom učeniku koji nikada nije imao problema u školi. Ova situacija bila je šok za cijelu obitelj“, ističe otac.

Posebno ga je, kaže, iznenadio način provođenja policijskog postupka. „Kada su me kontaktirali, odmah sam rekao da ću dovesti sina. Ipak, pretres je proveden bez prethodne najave, što me dodatno zateklo.“

„Nejasno je kako zgrada takve vrijednosti nije imala funkcionalan protupožarni sustav. Poznato je da su mladi često ulazili unutra i snimali napuštene prostore u sklopu tzv. urbex izazova na društvenim mrežama. Te večeri ondje su, prema informacijama, bile i druge osobe, no fokus je isključivo na ovoj dvojici mladića“, tvrdi.

Naglašava i da je riječ o državnom vlasništvu te postavlja pitanje nadzora objekta. „Ako se znalo da ljudi redovito ulaze, kako to da nitko nije reagirao? Postavlja se pitanje što bi bilo da je netko izgubio život.“

Dvojica osamnaestogodišnjaka trenutačno su pod nadzorom putem elektroničkih uređaja. „Nikada se prije nisam susreo s takvim mjerama. Postupanje je bilo vrlo strogo, dijete je bilo vezano i tretirano kao opasan kriminalac. Smatram da kao roditelj snosim dio odgovornosti jer nisam znao što se događa, ali isto tako vjerujem da sustav mora bolje štititi mlade“, rekao je.

„Kod sina se već pojavljuju znakovi depresije. Ne smije izlaziti iz kuće, što mu dodatno otežava situaciju. U početku su ga prijatelji posjećivali, no s vremenom sve rjeđe dolaze. Ako već postoje sigurnosni razlozi, moglo bi im se omogućiti pohađanje škole uz nadzor. Ovakve mjere imaju ozbiljne posljedice“, zaključuje otac.