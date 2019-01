Vučić dan nakon posjeta Putina moli Europu za pomoć s Kosovom

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić uputio je u petak "molbu i poziv partnerima iz Europske unije" da snažnije utječu na Prištinu kako bi ukinula pristojbe na robu iz Srbije i BiH, ocijenivši to važnim preduvjetom za nastavak razgovora o rješenju kosovskog pitanja i o budućnosti Srba i Albanaca.

"Molim ih da zahtjevi prema albanskoj strani budu određeniji i jasniji", rekao je Vučić na tiskovnoj konferenciji i poručio kako je Srbija "uvijek spremna" za razgovore i nastavak dijaloga.

Europljani i Priština nam trebaju kazati hoće li biti ukidanja pristojbi. A ako neće, onda mislim da je fer pružiti šansu ideji Ramusha Haradinaja da me skinu s vlasti, a prilika za to su izbori, rekao je Vučić,

Srbijanski predsjednik naglasio je i da je ruski šef države Vladimir Putin tijekom jučerašnjeg posjeta Srbiji više puta ponovio svoje stajalište o Kosovu, koji se nije primijenilo "proteklih pet godina".

Srbi i Albanci se o budućnosti moraju dogovoriti zbog sebe, ne zbog drugih, naglasio je Vučić.

Komentirajući novinarima svoju izjavu na konferenciji za novinare s Putinom da bez Rusije nema rješenja za Kosovo, Vučić je rekao kako se nije razgovaralo o formatima dijaloga.

"Ne volim tehničke i političke rasprave izvan mojeg dosega", rekao je Vučić naglašavajući kako "svjetske sile imaju svoj posao i probleme" na koje on ne može utjecati.

"Mogu li ja određivati politiku Rusije i Amerike? Ne mogu, a još manje mogu lideri Albanaca s Kosova", rekao je Vučić.

On je poručio kako se vodi osnovnom idejom da Srbi i Albanci pokušaju postići dogovor.

Ako to učine, onda svi moraju podržati taj dogovor i to svoje stajalište ne mijenjam i nikad ga neću promijeniti, rekao je Vučić, naglasivši kako "nije optimističan" i da se to što govori "ne sviđa nikome u Srbiji", te da neće komentirati što o tome misle u Prištini.

"Nadam se da ćemo nešto uraditi. Ne samo da nisam optimist, nego sam vrlo pesimističan po pitanju rješenja, ali ću uložiti sve da do njega dođe", poručio je Vučić.

