'Jugoslavija' je bila ponos Austro-Ugarske, a potonula je s kapetanom, admiralom Jankom Vukovićem

Strateški manevri u Kursku

Ukrajinci na ruskom tlu posjeduju prednost kakvu dosad nisu imali u ovom ratu. Putin će to skupo platiti

Ukrajinske snage na ruskom tlu imaju prednost kakvu do sada nisu iskusile u ovom ratu. Boravak na stranom teritoriju smanjuje pritisak na obranu te pruža više strateških mogućnosti, ističu ratni stručnjaci. Jedan od njih izjavio je za Business Insider da Ukrajina može "voditi borbu gdje je to korisno i povući se kada to nije".