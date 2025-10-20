Jugo stiže, a temperature iznenađuju: Provjerite detalje

Prema najnovijim prognozama Državnog hidrometeorološkog zavoda, u utorak se u različitim dijelovima Hrvatske očekuje promjenjivo vrijeme. Na istoku zemlje biti će umjereno do pretežno oblačno, uglavnom suho uz slab jugoistočni vjetar. Jutarnje temperature bit će više nego proteklih dana i kretat će se između 6 i 9 °C, dok će dnevne dosezati oko 19 °C, piše HRT.

U središnjoj Hrvatskoj pretežno oblačno vrijeme može donijeti i malo kiše poslijepodne. Uz slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar, jutarnja temperatura će biti između 9 i 12 °C, a najviša dnevna između 15 i 17 °C. “Porast najniže temperature zraka i u Gorskoj Hrvatskoj,” a uz pretežno oblačno vrijeme i povremenu kišu dnevne vrijednosti kretat će se između 11 i 15 °C, dok će na obali Jadrana biti od 16 do 19 °C. Kiša se očekuje i na sjevernom Jadranu, mjestimice i u obilnijim oblicima. Puhat će umjereno do jako jugo i južni vjetar, a more će biti umjereno valovito, prema otvorenom i valovito.

U Dalmaciji će biti promjenljivo oblačno, a od sredine dana mogući su povremeni pljuskovi, ponegdje i s grmljavinom. Puhat će umjereno do jako jugo, jutarnja temperatura kretat će se između 10 i 15 °C, a najviša dnevna između 18 i 20 °C. Na jugu Hrvatske bit će najviše sunčanog vremena, s prolazno većim naoblakama i mogućom mjestimičnom kišom. Uz umjereno jugo, najviša temperatura bit će oko 20 °C.

Unutrašnjost Hrvatske u narednim danima bit će toplija od prosjeka, uz povremene oborine, dok na istoku kiše može i izostati. U četvrtak se očekuje ponegdje jak jugozapadnjak, a petak donosi smirivanje vremena i uglavnom suho, ali ne na dugo. Na Jadranu će četvrtak biti kišovit i vjetrovit, osobito na sjevernom i srednjem dijelu. Promjenjive naoblake te kiše i grmljavine moguće su i u srijedu. “Na jugu Hrvatske promjenjivo, uz najviše sunčanog vremena.” Puhat će umjereno i jako jugo i južni vjetar, dok će u petak prevladavati sunčano vrijeme uz slabljenje vjetra i relativno tople temperature, prema prognozi DHMZ-a.