Od minusa do kratkih rukava: Danas -2 u Slavoniji, na Jadranu čak 22 °C

Hladno jutro s mrazom u unutrašnjosti i sunčan dan na moru obilježit će nedjelju, no već sutra stiže promjena – južina i postupni porast naoblake. Nakon jutra koje je u mnogim krajevima donijelo temperature blizu nule, a u Belom Manastiru i minus 2 °C, ostatak dana bit će pretežno sunčan i stabilan, podaci su to DHMZ-a. U unutrašnjosti se ujutro očekuje kratkotrajna magla, dok će na Jadranu puhati umjerena do jaka bura, podno Velebita i s olujnim udarima. Tijekom dana bura će slabjeti i okretati na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, donoseći nešto ugodnije uvjete. Najviše dnevne temperature danas će se kretati između 10 i 15 °C u unutrašnjosti, a na Jadranu od 18 do 22 °C. Pa je tako u Dubrovniku danas već u 7 sati zabilježena temperatura 16°C. U Zagrebu i okolici bit će djelomice sunčano uz najvišu temperaturu oko 14 °C.

Sutra, u ponedjeljak, očekuje se djelomice, a na istoku i jugu i pretežno sunčano vrijeme. Poslijepodne će sa zapada doći do postupnog porasta naoblake, a krajem dana na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru moguća je kiša. Puhat će mjestimice umjeren južni i jugoistočni vjetar, dok će na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana jačati jugo. Najniže jutarnje temperature bit će od 1 do 6 °C, na Jadranu od 9 do 14 °C, a najviše dnevne između 16 i 21 °C, u gorju ponegdje i niže.