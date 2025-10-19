Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 43
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#HALID BEŠLIĆ
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
A EVO ŠTO NAS OČEKUJE SUTRA

Od minusa do kratkih rukava: Danas -2 u Slavoniji, na Jadranu čak 22 °C

Vrijeme
Sime Zelic/Pixsell/ Nikola Cutuk/ Pixsell
VL
Autor
Večernji.hr
19.10.2025.
u 09:44

Sutra, u ponedjeljak, očekuje se djelomice, a na istoku i jugu i pretežno sunčano vrijeme. Poslijepodne će sa zapada doći do postupnog porasta naoblake, a krajem dana na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru moguća je kiša

Hladno jutro s mrazom u unutrašnjosti i sunčan dan na moru obilježit će nedjelju, no već sutra stiže promjena – južina i postupni porast naoblake. Nakon jutra koje je u mnogim krajevima donijelo temperature blizu nule, a u Belom Manastiru i minus 2 °C, ostatak dana bit će pretežno sunčan i stabilan, podaci su to DHMZ-a. U unutrašnjosti se ujutro očekuje kratkotrajna magla, dok će na Jadranu puhati umjerena do jaka bura, podno Velebita i s olujnim udarima. Tijekom dana bura će slabjeti i okretati na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, donoseći nešto ugodnije uvjete. Najviše dnevne temperature danas će se kretati između 10 i 15 °C u unutrašnjosti, a na Jadranu od 18 do 22 °C. Pa je tako u Dubrovniku danas već u 7 sati zabilježena temperatura 16°C. U Zagrebu i okolici bit će djelomice sunčano uz najvišu temperaturu oko 14 °C.

Sutra, u ponedjeljak, očekuje se djelomice, a na istoku i jugu i pretežno sunčano vrijeme. Poslijepodne će sa zapada doći do postupnog porasta naoblake, a krajem dana na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru moguća je kiša. Puhat će mjestimice umjeren južni i jugoistočni vjetar, dok će na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana jačati jugo. Najniže jutarnje temperature bit će od 1 do 6 °C, na Jadranu od 9 do 14 °C, a najviše dnevne između 16 i 21 °C, u gorju ponegdje i niže.
Ključne riječi
vremenska prognoza dhmz vrijeme

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar rubinet
rubinet
11:01 19.10.2025.

Lijepo vrijeme.E zato ja idem plivati.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

željko petković
NE RASTE BROJ OVISNIKA

Šmrče li se uistinu kokain na svakom kantunu? Petković o drogi u Dubrovniku: 'Podaci ne potvrđuju...'

Prema rezultatima istraživanja "Zlouporaba sredstava ovisnosti u općoj populaciji Hrvatske“ iz 2023. godine, kokain je barem jednom u životu uzelo gotovo šest posto odraslih osoba, a u posljednjih godinu dana 2,6 posto. "Ti podaci ne upućuju na masovnu, svakodnevnu javnu konzumaciju, nego na rastući, ali još uvijek ograničen udio korisnika u populaciji", rekao je.

Camino Korčula
7
Hodočašće kod kuće

Hrvatski Camino: Zaboravite Španjolsku, hodajte kroz raj!

Kada me je Mirjam Jukić, moja prijateljica iz Vinkovaca i predsjednica udruge MS Tim Hrvatska koja okuplja oboljele od multiple skleroze i koja je već tri puta prohodala put do Santiaga de Compostele te jednu hrvatsku rutu – onu najpopularniju, Camino Krk – znajući da mi je žena s Korčule i da tamo redovito ljetujem, pitala kada ćemo prehodati Korčulu, uzeo sam mobitel u ruke, zavirio u kalendar i za tri minute smo imali sve dogovoreno

Učitaj još