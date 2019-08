Joseph Maguire bit će novi šef Nacionalne sigurnosne agencije SAD-a

Predsjednik Donald Trump najavio je da će sadašnji čelni čovjek Nacionalnog centra za borbu protiv terorizma Joseph Maguire postati novi ravnatelj američke Nacionalne sigurnosne agencije (NSA), prenose agencije u petak.

Američki predsjednik to je najavio na Twitteru pošto je zamjenica direktora te agencije Sue Gordon podnijela ostavku.

I am pleased to inform you that the Honorable Joseph Maguire, current Director of the National Counterterrorism Center, will be named Acting Director of National Intelligence, effective August 15th. Admiral Maguire has a long and distinguished....