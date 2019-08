Trump nakon pokolja nadzire internet i nasilne videoigre

Nakon pokolja u Daytonu i El Pasu, predsjednik Donald Trump izišao je pred američku javnost s planom suzbijanja bjelačkog rasnog terorizma. Jedna je od važnijih točaka toga plana i da se prestane s nasiljem u videoigrama.

Čak i prije nego što je Trump to iznio kao dio svoga plana, neki republikanski zastupnici i senatori također su se okomili na videoigre kao izvorište inspiracije za svekoliko nasilje, a osobito na poremećene ubojice koji planiraju masovna ubojstva. Ističu da se videoigre spominju u navodnom manifestu ubojice iz El Pasa, koji je istomišljenike pozvao da svoju vještinu pucanja provjere u jednoj videoigri. Statistički podaci govore da oko 210 milijuna stanovnika SAD-a redovito igra videoigre, a to su dvije trećine ukupne populacije. Stručnjaci za to područje, koji su obavili čitav niz istraživanja, tvrde da ne postoji veza između nasilnih videoigara i mogućeg poriva na nasilje onih koji takve igre redovito igraju.

Foto: EDGARD GARRIDO/REUTERS/PIXSELL

No prva i osnovna točka Trumpova plana je da se uspostavi kontrola interneta kako bi se efikasnije pronalazile stranice na kojima se širi mržnja i rasizam i preko kojih se poziva na pokolje. No nije naveo kako bi to trebalo učiniti. Taj je zadatak povjerio FBI-ju i Ministarstvu obrane.

U svojoj trećoj točki Trump tvrdi da su psihičke bolesti glavni razlog pokolja i da su masovni pokolji zapravo kriza psihičkog zdravlja. Predlaže da se promijene zakoni kako bi više potencijalno opasnih bolesnika moglo završiti u psihijatrijskoj instituciji. Četvrta točka je zakon koji bi psihički bolesnim nasilnicima onemogućio da kupe i imaju oružje, što je u američkom društvu kontroverzna odluka zato što je pravo na posjedovanje oružja također ustavno pravo. I na kraju, Trump se založio da se počiniteljima pokolja izrekne “ubrzana” smrtna kazna, odnosno da ona postane standardna kazna za sve koji počine takve pokolje.