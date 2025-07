Još se nismo riješili kiše: Stižu pljuskovi i grmljavina, evo u kojim dijelovima zemlje će trebati kišobrani

Hrvatsku ovih dana očekuje promjenjivo, ali sve toplije vrijeme. U unutrašnjosti zemlje barem do sredine srpnja neće biti većih vrućina, no gotovo svakodnevno se mogu očekivati lokalni pljuskovi s grmljavinom, osobito u Gorskoj i središnjoj Hrvatskoj. Ipak, sunčanih razdoblja neće nedostajati, a temperature zraka postupno će rasti, uz osjetniji porast tek od nedjelje kada zapuše jugozapadnjak.

Na Jadranu će prevladavati pretežno sunčano vrijeme, osobito u Dalmaciji, no potpuna stabilnost neće potrajati. Lokalni pljuskovi mogući su na sjevernom Jadranu, osobito za vikend, dok je na jugu vjerojatnost za kišu znatno manja. Duž obale će puhati uglavnom umjerena bura i sjeverozapadnjak, a prema vikendu sve češće jugozapadnjak i jugo.

Foto: DHMZ

Prema podacima Hrvatske radiotelevizije, nakon velikih vrućina i olujnog nevremena, atmosfera se smirila, ali ne i potpuno stabilizirala. Na istoku zemlje očekuje se djelomice sunčano vrijeme, a poslijepodne postoji mogućnost lokalnih pljuskova s grmljavinom, osobito u Baranji. Umjeren sjeverozapadni vjetar postupno će slabjeti prema večeri, a temperatura će se kretati od jutarnjih 11 do 13 stupnjeva, dok će najviša dnevna biti oko 24. U središnjoj Hrvatskoj bit će malo toplije, no i dalje svježe ujutro, uz većinom slab vjetar i djelomice sunčano vrijeme. Tijekom poslijepodneva mogući su kratkotrajni pljuskovi.

Na sjevernom Jadranu vrijeme će biti pretežno sunčano, dok se u gorju očekuje nešto više oblaka. Poslijepodne je moguć pljusak s grmljavinom u Gorskom kotaru i unutrašnjosti Istre, a potkraj dana i na moru, uz mogućnost prolazno jakog vjetra. Ujutro će u unutrašnjosti biti svježe, s temperaturama između 8 i 11 stupnjeva, dok će na obali biti između 15 i 20. Najviša dnevna temperatura bit će od 22 do 28 stupnjeva, a bura će poslijepodne okrenuti na jugozapadni vjetar.

Foto: DHMZ

U Dalmaciji će prevladavati pretežno sunčano vrijeme, ali se u unutrašnjosti poslijepodne može očekivati jači razvoj oblaka i poneki pljusak. U noći bi na širem zadarskom području moglo biti i grmljavine, uz prolazno jak vjetar. Tijekom dana će puhati umjerena bura, a zatim sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperature će se kretati između 15 i 20 stupnjeva ujutro, a dnevne vrijednosti dosezat će 27 do 29 stupnjeva. Na krajnjem jugu zemlje bit će pretežno sunčano i vrlo toplo, uz temperature do 29 stupnjeva. Puhat će umjerena do jaka bura i sjeverozapadni vjetar, a more će biti uglavnom malo do umjereno valovito.

U nastavku tjedna na kopnu će temperature i dalje rasti, pa će se već od nedjelje u nekim područjima osjetiti prava ljetna vrućina. Ipak, subotnja jutra ostat će svježa, a lokalni pljuskovi s grmljavinom i dalje su mogući, osobito za vikend. Ni na moru neće biti potpuno stabilno – dok će sjeverni dio Jadrana biti izloženiji pljuskovima, južni će imati više sunčanih razdoblja i manju mogućnost za kišu. Tijekom vikenda zapuhat će jugozapadnjak i jugo, a početkom idućeg tjedna ponovno bura i sjeverozapadnjak. Temperature će nastaviti rasti, kako na kopnu, tako i na obali.