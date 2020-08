Još jedan incident u SAD-u: Policija ranila Afroamerikanca, ljudi izašli na ulice

U gradu Kenosha u američkoj saveznoj državi Wisconsin policija je, reagirajući na dojavu o obiteljskom nasilju, pucala na jednog Afroamerikanca, koji je ranjen te je sa ozljedama opasnim po život prevezen u bolnicu.

Ranjenog muškarca u bolnicu je prevezla policija. Incident se dogodio u nedjelju oko 17 sati po lokalnom vremenu, a ubrzo se na mjestu događaja okupilo oko 60 građana, koji su počeli prosvjedovati.

Protests are now happening in Kenosha, Wisconsin.



Hours ago, police officers shot an unarmed Black man seven times in the back. He is currently in serious condition.



No justice. No peace. pic.twitter.com/1cieSMUBbB