Kakvo nas vrijeme danas očekuje: Bit će još kiše, stiže i novo grmljavinsko nevrijeme

Nevrijeme je u ponedjeljak poharalo dio zemlje, a danas će biti promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja te nestabilno i svježije. Mjestimice se i danas očekuje kiša, lokalno moguće obilnija, i izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Zapuhat će umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, uz nestabilnosti prolazno jak. Na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadni vjetar postupno će okretati na sjeverozapadni. Navečer na sjevernom Jadranu bura. Najviša temperatura zraka bit će većinom od 20 do 25, na Jadranu od 25 do 30 °C, navodi u vremenskoj prognozi Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

Za gotovo cijelu zemlju izdano je žuto upozorenje. Zbog grmljavinskog nevremena izdano je za područje osječke, zagrebačke, karlovačke, gospićke, kninske, riječke, splitske te dubrovačke regije. "Budite na oprezu zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena. Posebno pripazite u izloženim područjima kao što su planine, šume i livade odnosno otvoreni tereni. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom", ističe DHMZ.

Uz to, za zagrebačku, karlovačku i gospićku regiju upozorenje je izdano i zbog lokalno moguće obilne količine oborine. "Budite na oprezu i svjesni mogućnosti lokaliziranog poplavljivanja manjeg broja građevina uz lokalni prekid aktivnosti na otvorenom. Očekuju se teški uvjeti za vožnju zbog smanjene vidljivosti te mokrih kolnika", stoji u upozorenju. Za zapadnu obalu Istre, Kvarner i Kvarnerić, Velebitski kanal te sjevernu i srednju Dalmaciju upozorenje je izdano zbog vjetra. Ono nije na snazi samo za područje južne Dalmacije.

U prvom dijelu srijede očekuje se postupno smanjenje naoblake sa zapada, u noći i ujutro u unutrašnjosti ponegdje s kišom. Zatim djelomice sunčano, ali ne posve stabilno, lokalno su mogući poslijepodnevni pljuskovi s grmljavinom. Vjetar većinom umjeren sjeverozapadni i sjeveroistočni, na Jadranu povremeno umjerena do jaka bura i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka bit će uglavnom od 12 do 16 °C, u Gorskoj Hrvatskoj i malo niža, na Jadranu od 16 do 21 °C. Najviša temperatura zraka uglavnom od 22 do 26 °C, na Jadranu od 25 do 29 °C, istaknuo je DHMZ.

