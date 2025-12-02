Beč potreslo ubojstvo mladog Ukrajinca, inače sina političara: Cure strašni detalji zločina

Slučaj oko smrti 21-godišnjeg Ukrajinca u Beču postaje sve složeniji. Njegovo tijelo je pronađeno prošle srijede oko 00:30 u ulici Marlen-Haushofer-Weg, nakon što su građani dojavili da su vidjeli zapaljeni automobil. Policija je sada uhitila dvojicu osumnjičenika, 19-godišnjeg i 45-godišnjeg Ukrajinca u njihovoj domovini. Okolnosti zločina postaju sve misterioznije, budući da mladić nije nepoznat: Njegov otac je zamjenik gradonačelnika Harkiva, drugog najvećeg grada u Ukrajini. U srijedu navečer obiteljski prijatelj prijavio je nestanak mladića, a nedugo nakon toga stigla je potvrda o smrti.

Sve više detalja izlazi na vidjelo o stravičnim posljednjim satima mladog Ukrajinca. U podzemnoj garaži luksuznog hotela Sofitel prvo ga je svladalo nekoliko muškaraca i brutalno napalo. Policija je na tijelu 21-godišnjaka pronašla jasne znakove udaraca i teških opeklina, objasnio je Gerhard Winkler, načelnik Ureda državne kriminalističke policije Beča. Muškarac je tada možda smješten na stražnje sjedalo, a automobil s ukrajinskim registarskim oznakama zapaljen je u okrugu Donaustadt kako bi se prikrili dokazi. Winkler kao moguće uzroke smrti navodi gušenje ili toplinski udar, javlja Kronen Zeitung. Na stražnjem sjedalu pronađen je i rastopljen kanister s benzinom. Ti su ostaci na kraju doveli policiju do videosnimke s bečke benzinske postaje i time do dvojice ukrajinskih osumnjičenika. Istražitelji su isključili politički motiv, kako je medijima objasnio načelnik Winkler. Umjesto toga, pretpostavlja se da se radilo o velikoj svoti novca. Jedna od uhićenih osoba nosila je veliku svotu američkih dolara.