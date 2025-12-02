Naši Portali
UHIĆEN DVOJAC

Beč potreslo ubojstvo mladog Ukrajinca, inače sina političara: Cure strašni detalji zločina

Austrija policija
EXPA/Florian Schrötter/PIXSELL
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
02.12.2025.
u 09:43

Policija je sada uhitila dvojicu osumnjičenika, 19-godišnjeg i 45-godišnjeg Ukrajinca

Slučaj oko smrti 21-godišnjeg Ukrajinca u Beču postaje sve složeniji. Njegovo tijelo je pronađeno prošle srijede oko 00:30 u ulici Marlen-Haushofer-Weg, nakon što su građani dojavili da su vidjeli zapaljeni automobil. Policija je sada uhitila dvojicu osumnjičenika, 19-godišnjeg i 45-godišnjeg Ukrajinca u njihovoj domovini. Okolnosti zločina postaju sve misterioznije, budući da mladić nije nepoznat: Njegov otac je zamjenik gradonačelnika Harkiva, drugog najvećeg grada u Ukrajini. U srijedu navečer obiteljski prijatelj prijavio je nestanak mladića, a nedugo nakon toga stigla je potvrda o smrti. 

Sve više detalja izlazi na vidjelo o stravičnim posljednjim satima mladog Ukrajinca. U podzemnoj garaži luksuznog hotela Sofitel prvo ga je svladalo nekoliko muškaraca i brutalno napalo. Policija je na tijelu 21-godišnjaka pronašla jasne znakove udaraca i teških opeklina, objasnio je Gerhard Winkler, načelnik Ureda državne kriminalističke policije Beča. Muškarac je tada možda smješten na stražnje sjedalo, a automobil s ukrajinskim registarskim oznakama zapaljen je u okrugu Donaustadt kako bi se prikrili dokazi. Winkler kao moguće uzroke smrti navodi gušenje ili toplinski udar, javlja Kronen Zeitung. Na stražnjem sjedalu pronađen je i rastopljen kanister s benzinom. Ti su ostaci na kraju doveli policiju do videosnimke s bečke benzinske postaje i time do dvojice ukrajinskih osumnjičenika. Istražitelji su isključili politički motiv, kako je medijima objasnio načelnik Winkler. Umjesto toga, pretpostavlja se da se radilo o velikoj svoti novca. Jedna od uhićenih osoba nosila je veliku svotu američkih dolara.
Ključne riječi
smrt ukrajinac Beč

Komentara 5

Pogledaj Sve
NE
Nemanadimak
10:16 02.12.2025.

Ukrajinska mafija. Vjerojatno ovo ima veze sa koruptivnim radnjima koja potresaju Ukrajinu.

HR
HrvojeWaldenstein
10:22 02.12.2025.

da nije možda TCC došao tam čak po njega pa je doživio nezgodu prilikom busifikacije?

Avatar BravarBroz
BravarBroz
10:33 02.12.2025.

Ukrajina, sin političara. Sve jasno kao dan. Na frontu nije takav.

