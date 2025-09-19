Otkrivena jeziva seksualna eksploatacija u luksuznim četvrtima Dubaija: Radili su im nezamislive stvari

Muškarac koji vodi lanac prostitucije u najluksuznijim četvrtima Dubaija i iskorištava ranjive žene identificiran je u istrazi BBC-a. Charles Mwesigwa, koji tvrdi da je bivši vozač londonskog autobusa, rekao je našem tajnom novinaru da može osigurati žene za seksualnu zabavu po početnoj cijeni od 1.000 USD (740 funti), dodajući da mnoge žene mogu učiniti "gotovo sve" što klijenti žele.

Glasine o divljim seksualnim zabavama u ovom emiratu kruže već godinama. Hashtag #Dubaiportapotty, koji je na TikToku pregledan više od 450 milijuna puta, povezuje se s parodijama i spekulativnim otkrićima o ženama koje su navodno pohlepne influencerice, skrivajući svoje životne troškove ispunjavanjem ekstremnih seksualnih zahtjeva.

Istraživanje BBC World Servicea otkrilo je da je stvarnost još mračnija. Mlade žene iz Ugande ispričale su nam da nisu očekivale da će morati raditi u seksualnoj industriji za gospodina Mwesigwu. U nekim slučajevima vjerovale su da putuju u UAE kako bi radile u supermarketima ili hotelima. Prema riječima "Mie" (ime je promijenjeno radi zaštite identiteta), barem jedan od Mwesigwinih klijenata redovito traži da žene defeciraju, a Mia tvrdi da ju je Mwesigwina mreža zarobila.

Mwesigwa negira optužbe. Kaže da pomaže ženama u pronalasku smještaja preko stanodavaca i da ga žene prate na zabave zbog njegovih bogatih kontakata u Dubaiju. Otkrili smo i da su dvije žene povezane s Mwesigwom preminule nakon pada s visokih zgrada. Iako su njihove smrti službeno klasificirane kao samoubojstva, prijatelji i obitelj smatraju da policija nije dovoljno istražila okolnosti. Mwesigwa je rekao da su incidenti istraženi od strane policije u Dubaiju i zatražio od nas da ih kontaktiramo za informacije. Policija nije odgovorila na naš upit.

Jedna od preminulih, Monic Karungi, stigla je u Dubai iz zapadne Ugande. Prema jednoj od žena koju naziva Keira, Monic je dijelila stan s desetinama drugih žena koje rade za Mwesigwu, a Keira je s Monic živjela u istom stanu 2022. godine. "[Njegovo] mjesto bilo je kao tržište… Bilo je oko 50 djevojaka. Nije bila sretna jer ono što je očekivala nije bilo ono što je dobila," rekla je Keira. Monic je mislila da će posao u Dubaiju biti u supermarketu, prema njezinoj sestri Riti. "Bio je nasilan kada sam mu rekla da želim ići kući," kaže Mia, koja je također poznavala Monic u Dubaiju. Mia tvrdi da joj je, kada je stigla, rekao da mu već duguje 2.711 USD te da se taj dug unutar dva tjedna udvostručio. "Novac za avionske karte, vizu, smještaj, hranu," kaže Mia. "To znači da moraš raditi naporno, naporno, naporno, moleći muškarce da dođu i spavaju s tobom."

Monic je dugovala Mwesigwi više od 27.000 USD nakon nekoliko tjedana, prema rođaku kojeg nazivamo Michael, koji kaže da mu je Monic slala uplakane glasovne poruke. Mia je rekla da su klijenti uglavnom bili bijeli Europljani i da su uključivali muškarce s ekstremnim fetišima. "Postoji jedan klijent koji kaka po djevojkama. Kaka i naređuje im da pojedu izmet," tiho je objasnila. Druga žena, koju nazivamo Lexi, tvrdi da ju je prevarila druga mreža, a njezina priča potvrđuje Mijin svjedočki iskaz, rekavši da su zahtjevi poput "porta potty" bili česti. "Jedan klijent rekao je: 'Platimo ti 15.000 dirhama ($4.084) za grupno silovanje, mokrenje po licu, tučnjavu, a dodamo još 5.000 ($1.361) ako te snimimo kako jedeš izmet.'"

Njezina iskustva navela su je da vjeruje da postoji i rasni element u ovom ekstremnom fetišu. "Svakim putem kada bih rekla da to ne želim raditi, činilo se da ih to još više zanima. Žele nekoga tko će plakati, vrištati i bježati. A ta osoba [u njihovim očima] trebala bi biti crna." Lexi tvrdi da je pokušala potražiti pomoć od policije, ali da su joj rekli: "Vi Afrikanci si stvarate probleme među sobom. Ne želimo se miješati." I potom bi prekinuli vezu. BBC je policiji u Dubaiju prenio ove tvrdnje, ali nisu odgovorili. Lexi je na kraju uspjela pobjeći natrag u Ugandu, gdje sada pomaže ženama u sličnim situacijama. Pronaći Charlesa Mwesigwu nije bilo lako. Online smo našli samo jednu fotografiju, a bila je snimljena s leđa. Također koristi više imena na društvenim mrežama. Kombinacijom otvorenih izvora, tajnog istraživanja i informacija bivšeg člana njegove mreže, uspjeli smo ga locirati u srednjoj klasi četvrti u Dubaiju – Jumeirah Village Circle.

Kako bismo potvrdili informacije o njegovom poslu – nabavi žena za ponižavajuće seksualne radnje – poslali smo tajnog novinara predstavljenog kao organizatora ekskluzivnih zabava. Mwesigwa je bio smiren i samouvjeren dok je govorio o svom poslu. "Imamo oko 25 djevojaka," rekao je. "Mnoge su otvorenog uma… mogu učiniti gotovo sve." Objasnio je cijenu – od 1.000 USD (738 funti) po djevojci po noći, ali više za "lude stvari". Pozvao je našeg novinara na "probnu noć". Na pitanje o "Dubai porta potty", odgovorio je: "Već sam ti rekao, otvorenog su uma. Kad kažem otvorenog uma… poslat ću ti najluđe što imam."

Tijekom razgovora rekao je da je nekada bio vozač londonskog autobusa. Imamo dokaz da je 2006. godine tu profesiju naveo u službenom dokumentu u istočnom Londonu. Nastavio je novinaru: "Volim ovaj posao. Mogao bih dobiti milijun funti na lutriji, ali bih ga i dalje radio… postao je dio mene." Troy, muškarac koji tvrdi da je nekada bio operativni menadžer u Mwesigwinoj mreži, pružio je više informacija o načinu rada. Kaže da Mwesigwa podmićuje osiguranje u noćnim klubovima kako bi njegove žene mogle ući i pronaći klijente. "Čuo sam za vrste seksa koje nisam vidio u životu. Nije važno što prolaziš sve dok su njegovi bogati muškarci zadovoljni… [žene] nemaju izlaz… vide glazbenike, nogometaše, predsjednike." Troy tvrdi da je Mwesigwa mogao bez posljedica voditi ovu operaciju jer njegovi suradnici nisu samo vozači. Njihova imena koriste se za najam automobila i stanova, pa Mwesigwino ime nikada ne stoji u dokumentaciji.

Dana 27. travnja 2022., Monic je objavila selfie iz Al Barshe – stambene četvrti popularne među strancima. Četiri dana kasnije, bila je mrtva. U emiratu je provela tek četiri mjeseca. Prema Mii, Monic i Mwesigwa su se redovito svađali prije njezine smrti. Monic je odbijala ispunjavati njegove zahtjeve i pronašla način da napusti mrežu. "Pronašla je neku vrstu posla. Bila je jako uzbuđena. Mislila je da će se osloboditi, vratiti svoj život jer to je bio pravi posao, bez spavanja s muškarcima," kaže Mia.

Monic se preselila u drugi stan udaljen oko deset minuta hoda. S balkona tog stana pala je 1. svibnja 2022. Njezin rođak Michael, koji je u vrijeme njezine smrti bio u UAE-u, tvrdi da je pokušao dobiti odgovore. Policija mu je rekla da su prekinuli istragu jer su u stanu pronađeni alkohol i droga, a samo Monicini otisci bili su na balkonu, tvrdi. Dobio je smrtni list iz bolnice, ali nije navedeno kako je umrla. Njezina obitelj nije mogla dobiti toksikološki izvještaj. No Ganez koji je živio u zgradi bio je od pomoći, odvevši ga u drugi blok da upozna Monicinog nadređenog.

Michael opisuje prizor kad je stigao: kroz dim nargile vidio je što je izgledalo kao kokain na stolu i žene koje imaju seks na stolicama s klijentima. Tvrdi da je pronašao Mwesigwu u krevetu s dvije žene, a kada ga je pokušao odvesti policiji, Mwesigwa mu je rekao:

"Proveo sam 25 godina u Dubaiju. Dubai je moj… Nema šanse da me prijaviš… Ambasada sam ja, ja sam ambasada.

[Monic] nije prva koja je umrla. I neće biti posljednja," dodao je, prema Michaelu.

Mia i Keira neovisno tvrde da su svjedočile ovom razgovoru i potvrđuju njegov sadržaj. Na pitanje što je time mislio, Mwesigwa je negirao da je to rekao. Smrt Monic podsjeća na smrt Kayle Birungi, također žene iz Ugande, koja je živjela u istoj četvrti i umrla 2021. nakon pada s visokog stana koji je, prema dokazima, bio pod Mwesigwinim upravljanjem. Telefonski broj njezinog stanodavca, koji je Kaylina obitelj podijelila s nama, bio je Mwesigwin broj. Troy također potvrđuje da je Mwesigwa upravljao stanom, kao i četiri druge žene koje smo razgovarali.

Rođaci Kayle tvrde da je njezina smrt, kao i Monicina, službeno povezana s alkoholom i drogom, no toksikološki izvještaj BBC-a pokazuje da u njenom tijelu nije bilo tih tvari u trenutku smrti. Dok je Kaylina obitelj uspjela repatrijirati njezino tijelo i održati sahranu, Monicini posmrtni ostatci nikada nisu vraćeni. Istraga BBC-a pokazala je da je vjerojatno sahranjena u dijelu groblja Al Qusais poznatom kao "Nepoznato", gdje se nalaze neobilježeni grobovi migranata čije obitelji nisu mogle vratiti tijela kući. Monic i Kayla bile su dio šire, neformalne mreže koja povezuje Ugandu i Zaljev.

Dok se Uganda suočava s rastom nezaposlenosti mladih, rad u inozemstvu – uglavnom u zaljevskim državama – postao je velika industrija koja državi donosi 1,2 milijarde USD poreznih prihoda godišnje. No te prilike nose i rizik. Mariam Mwiza, ugandska aktivistica protiv eksploatacije, kaže da je pomogla spasiti više od 700 ljudi iz Zaljeva. "Dolaze nam slučajevi ljudi kojima je obećano da će raditi, recimo, u supermarketu. A zatim [ta osoba] završi prodana kao prostitutka," rekla je. Za Monicinu obitelj, tuga je sada isprepletena sa strahom – strahom za druge obitelji koje bi mogle doživjeti isti gubitak. "Svima je pred očima Monicina smrt," rekao je Michael. "Ali tko je tu za djevojke koje još žive? Još su tu. Još pate." BBC je kontaktirao Charlesa "Abbeya" Mwesigwu da odgovori na sve optužbe u istrazi. Negirao je da vodi ilegalni lanac prostitucije.

Rekao je: "Sve su to lažne optužbe. Rekao sam vam, ja sam samo osoba koja organizira zabave za velike potrošače, zbog čega se mnoge djevojke okupljaju oko mog stola. To je sve." Također je rekao: "[Monic] je umrla sa svojim putovnicom, što znači da joj nitko nije tražio novac za rad. Prije njene smrti nisam je vidio više od četiri do pet tjedana. Poznavao sam [Monic i Kaylu] [one] su iznajmljivale stanove kod različitih stanodavaca. Ako nitko u oba stana nije uhićen niti bilo koji stanodavac, tada je postojao razlog. Oba slučaja istraživala je policija u Dubaiju i možda vam oni mogu pomoći."

BBC je kontaktirao policijsku postaju Al Barsha kako bi zatražio uvid u spise slučajeva Monic Karungi i Kayle Birungi. Policija nije odgovorila na taj zahtjev niti na optužbe da smrt Monic i Kayle nije bila adekvatno istražena. BBC nije uspio dobiti toksikološke izvještaje u vezi s Monic Karungi niti razgovarati sa stanodavcem stana u kojem je živjela prije smrti.