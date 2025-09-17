Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 26
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Barkod
#HNL
#DINAMO
#CHARLIE KIRK
#RAT U UKRAJINI
#DONALD TRUMP
#DRONOVI U POLJSKOJ
Poslušaj
Prijavi grešku
ZAVRŠILI U REMETINCU

Iskoristili teške životne prilike 45-godišnjakinje kako bi je nagovorili na prostituciju, uzimali joj i dio novaca

policija ilustracija
pixabay
VL
Autor
Ivana Jakelić
17.09.2025.
u 08:24

Sumnjiče se i da su određivali i cijenu seksualnih usluga koje je pružala te da su joj na koncu uzeli dio novca koji je pružanjem seksualnih usluga zaradila.

Iako ih je zagrebačka policija kazneno prijavila za trgovinu ljudima smatrajući da su iskoristili teške socijalne i ekonomske prilike 45-godišnja državljanke Srbije kako bi je prisilili na prostituciju, Zoran V. S. (55) i Natalija S. (45), na koncu su osumnjičeni samo za - prostituciju. Razlog vjerojatno leži u činjenici što je nakon njihova uhićenja, po neslužbenim informacijama, 45-godišnjakinja koju su podvodili izjavila da je nisu na to prisiljavali. Tvrdila je da je svojevoljno pristala da je podvode, čime je otpala prisila, odnosno sumnja u trgovanje ljudima. Uglavnom spomenuti dvojac je nakon uhićenja doveden na ODO Zagreb gdje je ispitan, protiv njih je pokrenuta istraga, nakon čega su prepraćeni sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu koji im je odredio istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja djela.

Zoran V. S. i Natalija S. se sumnjiče da su od 2023. do kraja kolovoza 2025., na području Zagreba, iskoristili loše financijske i obiteljske prilike 45-godišnjakinje, pa su se njom dogovorili da će joj oni nalaziti klijente kojima će ona onda pružati seksualne usluge. Po tom planu, zarada se trebala dijeliti, a Zoran V. S. i Natalija S. se sumnjiče kako su nalazili klijente, slali ih na adrese na kojima je boravila 45-godišnjakinja. Sumnjiče se i da su određivali i cijenu seksualnih usluga koje je pružala te da su joj na koncu uzeli dio novca koji je pružanjem seksualnih usluga zaradila. Dio novca dobiven pružanjem tih usluga osumnjičeni su ostavljali oštećenoj, dok su dio novca zadržavali za sebe. Nije priopćeno o koliko se sumi radi. 

Ključne riječi
trgovina ljudima prostitucija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još