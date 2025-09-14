U srcu Hercegovine cvjetala prostitucija! Pred zgradama se izmjenjivali skupi automobili. Intervenirala i policija

U mostarskom City naselju, blizu zapadnog autobusnog kolodvora, odvija se skrivena dinamika koju većina građana ne primjećuje. Iza modernih zgrada, prema informacijama Hercegovina.info, uočena je česta pojava luksuznih automobila i muškaraca koji dolaze i odlaze, dok se na platformama poput EuroGirlsEscort.com oglašavaju djevojke s eksplicitnim ponudama. Policijska akcija Federalne uprave policije u lipnju 2025. razotkrila je međunarodnu kriminalnu mrežu koja je dovodila Brazilke i Kineskinje u BiH, uključujući Mostar, radi organizirane prostitucije, potvrdilo je Tužiteljstvo BiH, piše N. Bačić za portal Hercegovina.info.

Na EuroGirlsEscort trenutno je aktivno 15 profila za Mostar, uključujući imena poput Paloma i Ana, većinom Brazilki, uz jednu koja se predstavlja kao Engleskinja s filipinskim brojem telefona. Profili su slični, s profesionalnim fotografijama, cijenama od 150 do 200 eura po satu i raznim uslugama. Neki profili uključuju fotografije s prepoznatljivim mostarskim lokacijama, poput Starog mosta i Franjevačke katedrale, što upućuje na njihovu prisutnost u gradu.

Iako se djevojke oglašavaju kao neovisne, identičan stil oglasa, brojevi iz Srbije, BiH i Brazila te rotacija po gradovima ukazuju na organiziranu mrežu. Nakon policijske akcije, dva profila su deaktivirana 30. lipnja. Prema članku 187. Kaznenog zakona BiH, ovakve aktivnosti kvalificiraju se kao međunarodno navođenje na prostituciju. Slučaj iz 2021., kada su uhićene osobe iz Ukrajine i Armenije zbog trgovine ljudima u Mostaru i Banjoj Luci, dodatno potvrđuje postojanje ovakvih mreža. Žrtve su bile izložene ucjenama i nasilju, a istražitelji su pronašli dokaze o organiziranom iskorištavanju u apartmanima i lažnim masažnim salonima.