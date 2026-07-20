Najezda u Dalmaciji, zbog klimatskih promjena stižu opasne tropske vrste: 'Vratio se kukac viđen prije 50 godina'

Biolog dr. sc. Toni Koren upozorava kako klimatske promjene stvaraju uvjete za dolazak novih vrsta kukaca u Dalmaciju, a neke su se već pojavile. U razgovoru za Slobodnu Dalmaciju otkrio je koje su vrste već stigle, koliko su opasne i kako se zaštititi. Orijentalni stršljen već je pronađen u Dalmaciji, odnosno vratio se nakon što je iz tog područja nestao još 70-ih godina prošlog stoljeća. Tigrasti komarci također su se udomaćili, a zbog sve toplijih vremena stručnjaci očekuju dolazak novih vrsta koje do sada nisu obitavale na ovim prostorima.

Biolog dr. sc. Toni Koren, nezavisni istraživač i član Udruge Hyla, za Slobodnu Dalmaciju ispričao je kako je upravo on u srpnju 2025. godine pronašao i uhvatio orijentalnog stršljena u kamenolomu u blizini Kaštela. – Član sam različitih grupa na društvenim mrežama i u jednoj slovenskoj grupi netko je objavio fotografiju orijentalnog stršljena. Pomislio sam kako bi bilo dobro pronaći ga u Hrvatskoj, preciznije u Dalmaciji, gdje nije viđen 50 godina. Tako me istraživanje odvelo do kamenoloma u blizini Kaštela – ispričao je Koren.

Dodao je kako nije očekivao da će ga pronaći tako brzo. – Rekao sam sebi da moram više obratiti pozornost i da ću ga možda, uz malo sreće, pronaći. Čim sam izašao iz automobila, ugledao sam jednog stršljena i odmah ga uhvatio mrežom. Blago rečeno, šokirao sam se kada sam vidio da je riječ upravo o orijentalnom stršljenu – rekao je.

Objasnio je da se ta vrsta razlikuje od domaćeg stršljena po izgledu. – Puno je atraktivniji i šareniji – kazao je. Koren ističe kako orijentalni stršljeni nisu prirodno agresivni prema ljudima. – Oni bodu i reagiraju napadački tek kada ih uhvatite u ruku, kada ih jače stisnete, sjednete na njih ili se naslonite – objasnio je. Posebno upozorava osobe koje ne znaju jesu li alergične na ubode. – Uvijek je neizvjesno kada vas stršljen, osa ili pčela ubodu jer ljudi često ne znaju kako će njihov organizam reagirati. Netko može biti uboden nekoliko puta tijekom života bez ikakve reakcije, a onda nakon 20 godina razviti alergiju – rekao je Koren.

Osim orijentalnog stršljena, u Hrvatskoj su se već udomaćili i azijski tigrasti komarci. Prema riječima biologa, upravo su klimatske promjene i blaže zime jedan od glavnih razloga njihova širenja. – Možemo očekivati dolazak novih vrsta jer kukci, posebno u Dalmaciji, zbog blažih zima lakše preživljavaju. Neke vrste komaraca koje još nisu stigle do nas već se nalaze u okolnim zemljama – rekao je. Upozorio je kako azijski tigrasti komarac može prenositi bolesti poput Zika virusa i denge. Građani mogu pomoći u njegovu suzbijanju jer se ta vrsta najčešće razmnožava u malim količinama ustajale vode. – Istraživanja su pokazala da ih najviše ima na grobljima, u vazama s vodom u kojima se razvijaju ličinke. Tigrasti komarci vole ulaziti u kuće i bockati ljude tijekom dana – objasnio je Koren.

Iako se često govori o invazivnim kukcima, biolog naglašava da većina novih vrsta nije opasna. – Svake godine u Dalmaciju dolaze razne vrste kukaca koje nisu opasne ni za ljude ni za prirodu. Opasne vrste su u manjini. Dolaze nove vrste stjenica, leptira i bubamara – rekao je. Među njima je istaknuo crnog danjeg leptira, odnosno crnog debeloglavca, koji je u Hrvatskoj prvi put zabilježen 2025. godine, a potom se proširio sve do Kvarnera.

Koren smatra da tropske vrste zbog različite klime ipak neće lako naseliti Hrvatsku, ali upozorava na neke vrste koje već stvaraju probleme u susjedstvu. Jedna od njih je azijski stršljen, koji je prisutan u Italiji, ali još nije zabilježen u Hrvatskoj. – On je jako problematičan jer su mu glavna prehrana pčele. Čeka ih na ulazu u košnicu, hvata ih i odnosi svojim ličinkama kao hranu – rekao je. U Italiji već postoje službe koje prate i kontroliraju širenje te vrste. Budući da azijski stršljen živi u kolonijama, stručnjaci ga mogu označiti i pratiti do gnijezda koje se potom uklanja.

Kada se u blizini kuće pojavi gnijezdo stršljena, Koren savjetuje građanima da ne pokušavaju sami riješiti problem. – Preporučujem pozvati tvrtke koje se time bave. Nikako ne savjetujem da netko sam uklanja gnijezdo jer se neće dobro provesti – poručio je. Poseban oprez potreban je navečer, kada svjetlo može privući stršljene u kuće. Iako će se zbog klimatskih promjena broj novih vrsta kukaca vjerojatno povećavati, Koren ističe kako nema razloga za paniku, već za oprez i praćenje njihova širenja.