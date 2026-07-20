Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 97
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SLAVEN BILIĆ
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ZANIMLJIVA TEORIJA

Zašto u bogatim zemljama ljudi češće obolijevaju od raka? Biolog tvrdi da problem nije samo u genetici

Shutterstock
VL
Autor
Slavica Trgovac Martan
20.07.2026.
u 12:30

Kao usporedbu navodi pse i vukove: dok je rak čest uzrok smrti kod kućnih pasa, kod divljih vukova navodno je znatno rjeđi, što povezuje s razlikama u prehrani i aktivnosti

Biolog Thomas Seyfried, profesor na Boston Collegeu, iznio je tvrdnju da moderni način života u bogatijim zemljama može imati veliku ulogu u većoj učestalosti raka. Gostujući u podcastu The Diary Of A CEO, rekao je da zemlje poput Sjedinjenih Američkih Država, Australije i Novog Zelanda bilježe više stope raka nego mnoge siromašnije zemlje. Prema njegovu mišljenju, razlog nije prvenstveno genetika, nego prehrana, manjak kretanja, stres i loše navike spavanja. Seyfried se godinama bavi istraživanjem metaboličkog podrijetla raka. Tvrdi da su stanovnici bogatijih zemalja izloženi velikim količinama visoko prerađenih ugljikohidrata, sjedilačkom načinu života, emocionalnom stresu i kroničnom manjku kvalitetnog sna. Sve to, smatra on, s vremenom može narušiti zdravlje stanica, prenosi Unilad.

Posebno ističe ulogu mitohondrija, struktura unutar stanica koje proizvode energiju. Prema njegovoj teoriji, kronično oštećenje mitohondrija može imati važnu ulogu u razvoju bolesti. Upravo zato smatra da se razlike u stopama raka među državama ne mogu objašnjavati samo nasljeđem.

Kao primjer navodi zemlje poput Nigera, Gambije i Nepala, koje se često nalaze među državama s nižom zabilježenom učestalošću raka. S druge strane, bogatije zemlje bilježe znatno više slučajeva. Seyfried tvrdi da taj obrazac odražava razlike u načinu života, prehrani i izloženosti modernim navikama. Njegovo objašnjenje polazi od ideje da se ljudsko tijelo razvijalo u uvjetima u kojima hrana nije uvijek bila dostupna. Sposobnost učinkovitog skladištenja energije nekada je bila prednost, osobito u razdobljima gladi. Danas, kada je visokokalorična i prerađena hrana stalno dostupna, ta ista biološka prilagodba može postati problem.

Seyfried se poziva i na povijesna opažanja liječnika Alberta Schweitzera o afričkim zajednicama koje su živjele tradicionalnijim načinom života. Tvrdi da su takve populacije, uz manje prerađene hrane i manje modernih kemijskih izloženosti, imale znatno niže stope raka. Kao dodatnu usporedbu navodi pse i vukove: dok je rak čest uzrok smrti kod kućnih pasa, kod divljih vukova navodno je znatno rjeđi, što povezuje s razlikama u prehrani i aktivnosti.

Profesor smatra da ljudi mogu smanjiti rizike tako da izbjegavaju visoko prerađene ugljikohidrate, više se kreću, smanjuju kronični stres i daju prednost kvalitetnom snu. Sa suradnicima je razvio i alat nazvan Glucose Ketone Index, koji se temelji na omjeru glukoze i ketona u krvi te ga povezuje s metaboličkim zdravljem. Ipak, naglašava da odluke o prehrani ljudi trebaju donositi sami, u dogovoru sa svojim liječnicima.

Važno je istaknuti da Seyfriedovo tumačenje raka kao ponajprije metaboličke bolesti nije općeprihvaćeni stav moderne onkologije. Glavne onkološke institucije rak najčešće opisuju kao genetsku bolest povezanu s mutacijama u stanicama. Seyfried se s time ne slaže i tvrdi da je oštećenje mitohondrija temeljni problem, no njegova teorija ostaje predmet rasprava. Bez obzira na različita znanstvena tumačenja, poruka o zdravijem načinu života nije sporna. Manje prerađene hrane, više kretanja, kvalitetniji san i bolje upravljanje stresom navike su koje mogu koristiti općem zdravlju. Ipak, kada je riječ o raku, prevenciji, prehrani ili liječenju, najvažnije je oslanjati se na savjet liječnika i provjerene medicinske preporuke.

Evo koje 3 pasmine pasa najlakše podnose vrućine, a na koje 3 ovih dana trebate osobito paziti
1/8
Ključne riječi
siromaštvo bogatstvo zdravlje karcinom rak

Komentara 1

Pogledaj Sve
LO
lojtra1
12:55 20.07.2026.

Autor nježno obilazi oko prave teme. A ona je takva da je u Americi sve više smeća a sve manje prave hrane na stolu kao nusprodukt pogrešnog shvaćanja osnovnog pitanja "što je u životu važno"?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!