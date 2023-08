Jesu li Europa i EU danas isto

smiješi mu se pobjeda, ali i zatvor

Nadrealno - možda se neće znati je li predsjednik SAD-a slobodan ili je u zatvoru

Dođe li u SAD-u na vlast Trump II., ta će se ekonomska i vojna sila vratiti na stanje voluntarizma i improvizacije, kakvo je naširoko koristio Trump I. Možda on posjeduje neka nadnaravna svojstva u politici, možda je on doista mogao nagovoriti Putina da ne napadne Ukrajinu, možda bi on držao moral Amerikanaca iznad vode, možda bi on bio i drugi put uspješniji predsjednik od blijedoga Bidena.