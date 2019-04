Aleksić: Potrebno je hitno donijeti odluku o revizijama banaka

Važno je da Vrhovni sud hitno donese konačnu odluku o ništetnosti valutne klauzule CHF za osam osuđenih banaka jer 12. lipnja nastupa zastara potraživanja za preplaćene kamate za sve banke osim za Sberbank, a potrošači još uvijek nemaju pravnu sigurnost u vezi njihova postupanja pred sudovima, upozorio je danas Goran Aleksić iz stranke Snaga.

- Potrebno je hitno donijeti odluku o revizijama banaka, kako bi se omogućilo da potrošači znaju točno kakve tužbe mogu podići na sudovima, ne razmišljajući o tome trebaju li podići jednu ili dvije tužbe, posebno za kamate, a posebno za valutu. Posebice je to bitno za dužnike iz konvertiranih kredita, koji ne mogu pravilno usporediti efekt konverzije s efektom utvrđenja ništetnih ugovornih odredaba bez saznanja o ništetnosti valutne klauzule CHF. Drugo pravno pitanje jest pitanje načina utvrđenja preplaćenih iznosa za konvertirane CHF kredite, gdje postoji matematička egzaktnost kako te preplaćene iznose utvrđivati, no, prije nego što Vrhovni sud RH ne odluči o nekoj reviziji po tome pitanju, ipak ne postoji sigurnost u tome kako utvrđivati te preplaćene iznose. Evidentno je da potrošači nisu dobili preplaćene kamate, preplaćeni tečaj, nisu dobili niti zatezne kamate na te iznose, i konačno razliku između konvertirane glavnice i preostale glavnice po početnome tečaju, i sve to imaju pravo dobiti na temelju svojih tužbi, no ipak o tome mora postojati i utvrđena sudska praksa koje zasad nema – objasnio je Aleksić na konferenciji za medije u Hrvatskom saboru.

Utemeljeno je pitanje, dodaje, jesu li CHF ugovori ništetni ili nisu, imaju li pravo potrošači samo na preplaćene iznose na temelju ništetnih ugovornih odredaba, ili ipak imaju pravo na sve kompletno uplaćene iznose ako su njihovi ugovori ništetni.

Predsjednik Upravnog odbora Elvis Sudar smatra da hrvatsko pravo nije u skladu s pravom EU-a, pa kaže kako nema nikakve logike da se na ništetnost možemo pozivati vječno, ali potraživanja iz te ništetnosti zastarijevaju nakon 5 godina od nastanka ništetnosti.

- Očekujemo odgovore na sporna pravna pitanja te da oni budu u skladu s presudom Suda EU kojom je već jasno utvrđeno da valutna klauzula jest ništetna, jer se ni u jednoj zemlji EU ta valutna klauzula nije ugovarala na pravilan način – zaključio je Aleksić.