Veliki ukrajinski napad dronovima na Rusiju. Pogođena je i Moskva

Rusija je u četvrtak objavila da je Ukrajina pokrenula veliki zračni napad s najmanje 287 dronova koji su oboreni iznad niza regija, uključujući Moskvu. Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da je najmanje 40 dronova oboreno iznad moskovske regije, koja zajedno sa samim gradom ima više od 22 milijuna stanovnika. Opseg štete još se ne zna, ali letovi su preusmjereni sa svih glavnih moskovskih zračnih luka. Rusija je napala Ukrajinu u veljači 2022. i trenutno kontrolira nešto manje od petine ukrajinskog teritorija. Rusija je zasula svojeg manjeg susjeda raketama i dronovima, nedavno ciljajući njegov energetski sektor.

Ukrajina je ove godine pokušala uništiti ruske rafinerije nafte i naftne terminale dronovima. Ukrajinski morski dronovi u srijedu su pogodili i onesposobili tanker koji je trgovao ruskom naftom dok je plovio kroz ekskluzivnu ekonomsku zonu Ukrajine u Crnom moru prema ruskoj luci Novorosijsk, rekao je ukrajinski dužnosnik. Troškovi ratnog osiguranja za brodove koji plove prema Crnom moru naglo su porasli, a osiguravatelji svakodnevno preispituju police dok se sukob u Ukrajini širi na morske putove.