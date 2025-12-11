Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 54
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
FOTO Ovo je mjesto užasa kod Slavonskog Broda, vatrogasac potvrdio: Troje je mrtvih
Poslušaj
Prijavi grešku
UTVRĐUJE SE ŠTETA

Veliki ukrajinski napad dronovima na Rusiju. Pogođena je i Moskva

Foto: Reuters
1/3
VL
Autor
Branka Vojnović/Hina
11.12.2025.
u 09:07

Troškovi ratnog osiguranja za brodove koji plove prema Crnom moru naglo su porasli, a osiguravatelji svakodnevno preispituju police dok se sukob u Ukrajini širi na morske putove

Rusija je u četvrtak objavila da je Ukrajina pokrenula veliki zračni napad s najmanje 287 dronova koji su oboreni iznad niza regija, uključujući Moskvu. Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da je najmanje 40 dronova oboreno iznad moskovske regije, koja zajedno sa samim gradom ima više od 22 milijuna stanovnika. Opseg štete još se ne zna, ali letovi su preusmjereni sa svih glavnih moskovskih zračnih luka. Rusija je napala Ukrajinu u veljači 2022. i trenutno kontrolira nešto manje od petine ukrajinskog teritorija. Rusija je zasula svojeg manjeg susjeda raketama i dronovima, nedavno ciljajući njegov energetski sektor.

Ukrajina je ove godine pokušala uništiti ruske rafinerije nafte i naftne terminale dronovima. Ukrajinski morski dronovi u srijedu su pogodili i onesposobili tanker koji je trgovao ruskom naftom dok je plovio kroz ekskluzivnu ekonomsku zonu Ukrajine u Crnom moru prema ruskoj luci Novorosijsk, rekao je ukrajinski dužnosnik. Troškovi ratnog osiguranja za brodove koji plove prema Crnom moru naglo su porasli, a osiguravatelji svakodnevno preispituju police dok se sukob u Ukrajini širi na morske putove.
Trump: Razočaran sam zbog Zelenskog; Zelenski: Nije bilo lako
Ključne riječi
dronovi Ukrajina Rusija rat u Ukrajini

Komentara 1

Pogledaj Sve
ST
StožerniGeneral50
09:29 11.12.2025.

Samo jako hrabri Ukrajinci neka se svirepi agresor nikada ne osjeća sigurno.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!