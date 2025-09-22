Naši Portali
Dilema higijene

Jedni se vole tuširati ujutro, drugi navečer. Što je bolje?

FREEPIK
Autor
Vedran Balen
22.09.2025.
u 14:19

Znanstvenici tvrde da je redovita promjena plahti i jastučnica važnija od satnice, jer se u njima nakupljaju bakterije, grinje i gljivice

Mnogi se kunu u jutarnje tuširanje koje ih razbudi i pripremi za dan, dok drugi ne mogu u krevet bez da isperu prašinu, znoj i prljavštinu nakupljene tijekom dana. No koje je rješenje bolje za zdravlje? Znanost kaže – i jedno i drugo ima smisla. Tuširanje ispire znoj, masnoće i bakterije koje prirodno žive na našoj koži, ali i nečistoće iz okoliša. Ako se ne istuširate prije spavanja, sve to završava na posteljini. A i noću se znojimo – i do pola litre – te ostavljamo tisuće mrtvih stanica kože, hranjivu podlogu za grinje i mikrobe.

- Kad se probudite, i nakon večernjeg tuširanja bit ćete lagano ‘na mirisu’ jer su bakterije cijelu noć imale što jesti - kaže mikrobiologinja Primrose Freestone. Zato su redovito pranje plahti i jastučnica možda važniji od večernjeg tuširanja. Bakterije i grinje u tkaninama mogu pogoršati alergije i astmu, a kod osjetljivih osoba i izazvati probleme s disanjem, piše BBC.

S druge strane, tuširanje prije spavanja može poboljšati san. Meta-analiza 13 studija pokazala je da 10-minutni topli tuš ili kupka sat do dva prije odlaska u krevet pomažu brže zaspati, vjerojatno jer povišenje i potom pad tjelesne temperature signalizira tijelu da je vrijeme za odmor.

Koja je opcija bolja? Stručnjaci se slažu da za većinu ljudi nije presudno – važnije je održavati posteljinu čistom i oprati ključne dijelove tijela svakodnevno. - Ako se tuširate jednom dnevno, nije važno je li to ujutro ili navečer - kaže stručnjakinja za mikrobiom Holly Wilkinson.

Drugim riječima – birajte prema vlastitom ritmu i navikama. Ako vam je važno da legnete čisti, tuširajte se navečer. Ako želite započeti dan svježi, ujutro. Vaše zdravlje neće trpjeti, sve dok posteljina nije prljavija od vas.

zdravlje tuširanje

