Liječnici tvrde: 'Ovaj napitak čini čuda za mozak, trebaju ga piti svi stariji od 60 godina'

Demencija je jedan od najvećih javnozdravstvenih izazova suvremenog doba, a broj oboljelih u svijetu stalno raste. Stotine tisuće ljudi svake godine umiru od posljedica problema povezanih s ovom bolešću. A ni budućnost, čini se, nije nimalo svijetla. Kako piše Best Life, prema studiji objavljenoj početkom godine u Nature Medicine, očekuje se da će se samo u SAD-u broj slučajeva udvostručiti do 2026. godine. To znači da će 42 posto Amerikanaca starijih od 55 godina odnosno dvoje od petero imati neki oblik neurodegenerativne bolesti. Kod onih starijih od 74 godine vjerojatnost raste na 50 posto.

Neurodegenerativne bolesti postupno oštećuju pamćenje, razmišljanje i svakodnevno funkcioniranje. Iako lijek još ne postoji, sve se više istražuju čimbenici rizika i načini prevencije kroz zdrav stil života. On podrazumijeva redovitu tjelovježbu, uravnoteženu prehranu, upravljanje stresom, dobar san, izbjegavanje cigareta i alkohola te društvenu aktivnost.

Posebnu pažnju znanstvenika posljednjih godina pak privlače i prehrambene navike, među kojima se ističe i potencijalna zaštitna uloga zelenog čaja. Studija u časopisu BMC Geriatrics pokazala je da konzumacija zelenog čaja barem jedanput do triput tjedno značajno smanjuje učestalost kognitivnog propadanja kod sredovječnih i starijih osoba.

Drugo istraživanje, objavljeno u Nature, analiziralo je 8.766 snimki mozga osoba starijih od 65 godina i usporedilo učinke zelenog čaja i kave. 'Utvrđena je jasna povezanost između manje prisutnosti lezija bijele tvari i veće konzumacije zelenog čaja, dok takav učinak kod kave nije uočen', naveli su autori. Rezultati su pokazali da osobe koje su pile tri šalice zelenog čaja dnevno imaju tri posto manje lezija, a oni koji su pili sedam do osam šalica čak šest posto manje. Bijela tvar, odnosno živčana vlakna koja povezuju dijelove mozga i kralježnicu, oštećena lezijama dovode do problema s pamćenjem, kretanjem i ravnotežom. Na snimkama se te lezije vide kao 'svijetle točke'.

Zeleni čaj smatra se i napitkom dugovječnosti. Jedna ranija studija pokazala je da ljubitelji čaja stariji od 50 godina mogu produljiti životni vijek za prosječno 1,26 godina, a učinak je bio izraženiji kod muškaraca. Osim toga, zeleni čaj se povezuje s boljim zdravljem crijeva, smanjenjem upale jetre, gubitkom kilograma i nižim krvnim tlakom.