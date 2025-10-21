Naši Portali
MNOGIMA JE DOSTA

Jedna zemlja pokušat će uvjeriti EU da ukine pomicanje sata: 'Iskreno, više ne vidim razlog tome'

Foto: Pixabay/Ilustracija
Autori: Ružica Aščić/Hina, Maša Taušan/Hina
21.10.2025.
u 02:00

Satovi se pomiču u noći na 26. listopada, čime završava srednjoeuropsko ljetno računanje vremena

Španjolska će pokušati uvjeriti Europsku uniju da napusti sustav pomicanja sata dva puta godišnje, na ljetno i zimsko računanje vremena, rekao je premijer Pedro Sanchez u videu objavljenom na X-u u ponedjeljak. "Iskreno, više ne vidim razlog tome", rekao je.

Sanchez je rekao da je većina građana Europske unije protiv pomicanja sata u svim anketama. Rekao je da se tom mjerom ne štedi energija, nego da se ljudski biološki ritmovi uznemiravaju dvaput godišnje. Španjolska će tražiti napuštanje pomicanja sata 2026. godine, rekao je.

Satovi se pomiču u noći na 26. listopada, čime završava srednjoeuropsko ljetno računanje vremena. Svrha mjere, koja je uvedena 1980., bilo je bolje korištenje dnevnih sati. Europska komisija napravila je ispitivanje javnog mnijenja među građanima EU-a 2018. u nereprezentativnoj anketi, a rezultat je pokazao da je 84 posto ispitanih bilo protiv pomicanja sata. Tadašnji predsjednik komisije, Jean-Claude Juncker, obećao je ukinuti mjeru iste godine.

Međutim, EU zemlje trebaju odlučiti hoće li trajno usvojiti ljetno računanje vremena ili standardno zimsko. Kako nije postignut nikakav sporazum, pitanje je na čekanju godinama.
