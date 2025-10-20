Dron letio kod još jedne europske zračne luke: Nakratko obustavljeni letovi, traži se krivac

Nakon sve više sličnih incidenata diljem Europe u posljednje vrijeme, neidentificirani dron viđen je i u blizini zračne luke Palma de Mallorca u nedjelju. Najmanje šest pilota prijavilo je da je vidjelo dron u blizini zračne luke te su zbog toga, dok se situacija procjenjivala, zaustavljena sva polijetanja i slijetanja. United24 Media piše kako je privremena obustava letova trajala oko 35 minuta. Prekid zračnog prometa uzrokovao je preusmjeravanje osam letova.

Nakon obavljenih zračnih provjera vlastitim dronom, vlasti su potvrdile da nisu otkrivene nikakve prijetnje. Civilna garda i Nacionalna policija pokrenule su paralelne istrage kako bi identificirale odgovornu osobu. Istražitelji pregledavaju snimke s kamera u području zračne luke, no ističu da istraga može biti složena jer je pilot mogao biti na velikoj udaljenosti.

Stručnjak za dronove Rafael Pedrosa navodi da bi počinitelj mogao biti suočen s kaznom između 40.000 i 50.000 eura. Naime, odgovorna osoba mogla bi biti sankcionirana zbog počinjenja teškog prekršaja u vezi sa sigurnošću zračnog prometa, ističe Diario de Mallorca. Počinitelj bi se, također, mogao suočiti s mogućim tužbama zbog štete nanesene zrakoplovnim kompanijama i putnicima.