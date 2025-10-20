Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 181
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#HALID BEŠLIĆ
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
NIJE OTKRIVENA PRIJETNJA

Dron letio kod još jedne europske zračne luke: Nakratko obustavljeni letovi, traži se krivac

Building collapse in central Madrid
Foto: JUAN MEDINA/REUTERS/PIXSELL/Ilustracija
1/2
Autor
Dora Taslak
20.10.2025.
u 17:55

Stručnjak za dronove Rafael Pedrosa navodi da bi počinitelj mogao biti suočen s kaznom između 40.000 i 50.000 eura

Nakon sve više sličnih incidenata diljem Europe u posljednje vrijeme, neidentificirani dron viđen je i u blizini zračne luke Palma de Mallorca u nedjelju. Najmanje šest pilota prijavilo je da je vidjelo dron u blizini zračne luke te su zbog toga, dok se situacija procjenjivala, zaustavljena sva polijetanja i slijetanja. United24 Media piše kako je privremena obustava letova trajala oko 35 minuta. Prekid zračnog prometa uzrokovao je preusmjeravanje osam letova.

Nakon obavljenih zračnih provjera vlastitim dronom, vlasti su potvrdile da nisu otkrivene nikakve prijetnje. Civilna garda i Nacionalna policija pokrenule su paralelne istrage kako bi identificirale odgovornu osobu. Istražitelji pregledavaju snimke s kamera u području zračne luke, no ističu da istraga može biti složena jer je pilot mogao biti na velikoj udaljenosti. 

Stručnjak za dronove Rafael Pedrosa navodi da bi počinitelj mogao biti suočen s kaznom između 40.000 i 50.000 eura. Naime, odgovorna osoba mogla bi biti sankcionirana zbog počinjenja teškog prekršaja u vezi sa sigurnošću zračnog prometa, ističe Diario de Mallorca. Počinitelj bi se, također, mogao suočiti s mogućim tužbama zbog štete nanesene zrakoplovnim kompanijama i putnicima. 
Veliki zaokret: Njemačka uvodi obavezno kartično plaćanje, gotovina odlazi u povijest?

Ključne riječi
zračna luka Španjolska dron

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još