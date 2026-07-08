Gledajte '240 sekundi' 24sata: Dalić odlazi s klupe 'vatrenih'

PREDSJEDNIK IZ ANKARE

Milanović komentirao nagađanja da će izaći na parlamentarne izbore

"Moj komentar je da je to nemoguće, izbori će biti najkasnije za dvije godine, to je debelo u mom mandatu, tri i pol godine, imam još godinu i pol dana mandata. Godine 2024. bio sam na završetku mandata i namjeravao učiniti nešto potpuno zakonito, ali organizirano zločinačko bratstvo je to spriječilo..." rekao je Milanović