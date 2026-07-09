Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 55
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Poslušaj
Za čist okoliš

Prijave na dm-ov natječaj za društveno odgovorne projekte otvorene su do 15. srpnja

Foto: dm
1/2
VL
Autor
PR
09.07.2026.
u 10:06

Do srijede 15. srpnja otvorene su prijave na dm-ov natječaj za društveno odgovorne projekte u sklopu inicijative „Žar za budućnost“, koju je dm pokrenuo povodom 30 godina poslovanja u Hrvatskoj.

Na natječaj se mogu prijaviti sve udruge, ustanove, jedinice lokalne i područne samouprave te neprofitne pravne osobe ispunjavanjem obrasca za prijavu na platformi „Žar za budućnost“. dm će odabrati 30 projekata koje će podržati financiranjem usluga i nabave potrebnih materijala i opreme, donacijom proizvoda ili uvrštavanjem proizvoda u ponudu dm-a, a projekte je moguće prijaviti u sljedećim kategorijama: 

  1. Suradnja i zajedništvo (socijalni aspekt): kategorija obuhvaća projekte koji unaprjeđuju međuljudske odnose, pružaju podršku drugima u potrebi, u fokus stavljaju emocionalnu bliskost i povezanost u zajednici, kao i organizaciju volonterskih akcija.
  2. Sklad s prirodom (ekološki aspekt): kategorija obuhvaća projekte koji izravno doprinose očuvanju i zaštiti okoliša neposredne lokalne zajednice (primjerice čišćenje javnih površina i voda, uklanjanje otpada, sadnja biljaka/stabala, zaštita biološke raznolikosti; sprječavanje onečišćenja tla i/ili voda; smanjenje količine bačene hrane i drugih tipova otpada u javnim ustanovama) te educiranje i informiranje sugrađana svih dobi i uzrasta o važnosti zaštite okoliša i održivog razvoja.
  3. Razvoj i napredak (pristup jednakim mogućnostima i inovacije koje to omogućuju): kategorija obuhvaća projekte i inovacije koji omogućuju pristup jednakim mogućnostima svim skupinama društva, promiču socijalnu pravdu i obrazovanje, potiču i omogućuju inkluziju ranjivih skupina u društvu te s tim povezane edukativne aktivnosti i aktivnosti razvoja svijesti o važnosti pristupa jednakim mogućnostima.

Foto: dm

O projektima koji će dobiti podršku odlučivat će povjerenstvo dm-a u suradnji sa stručnim žirijem koji čine Bruno Šimleša, autor, predavač, sociolog i osnivač Zaklade Ljiljana Pranjić – Živi svoje snove, Dan Špicer, poslovni direktor Saveza izviđača Hrvatske te suosnivač i direktor prve hrvatske agencije za društveno odgovorne projekte HEARTH te Miroslav Mandić, redoviti profesor na Katedri za marketing Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Pravila i uvjeti sudjelovanja u inicijativi nalaze se na sljedećoj poveznici: kriteriji sudjelovanja.

Inicijativa „Žar za budućnost“ nastavak je dm-ove dugogodišnje posvećenosti potrebama ljudi i dobrobiti zajednice te poslovanja usmjerenog na čist okoliš, jednake prilike i snažniju socijalnu povezanost. Pravila i uvjeti inicijative te kriteriji koji će se razmatrati prilikom odabira dostupni su na dm platformi Žar za budućnost

Ključne riječi
Žar za budućnost dm

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!