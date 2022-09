Jedan od istaknutih boraca koji su branili čeličanu Azovstal pušten iz zarobljeništva

Mihajlo Veršinjin, šef patrolne policije Mariupolja, pušten je iz zarobljeništva. Informacija o tome proširila se društvenim mrežama. Veršinjin je u zarobljeništvu bio od svibnja ove godine. Zarobljen je zajedno s braniteljima Mariupolja, koji su bili blokirani na teritoriju čeličane Azovstal. Još se ne zna točno koliko je točno Ukrajinaca spašeno iz zarobljeništva, piše 0629.com.ua.

Prema zasad nepotvrđenim informacijama oslobođeno je oko 200 ukrajinskih branitelja, od toga njih stotinjak iz Azova.

The head of the #Mariupol patrol police Mikhail Vershinin and several more #Azovstal defenders were exchanged from #Russian captivity. pic.twitter.com/Ltb9L6PHcs