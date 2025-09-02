Predsjednik Europskog vijeća u Hrvatskoj: Fokus na obranu, demografiju i proširenje

Predsjednik Vlade Andrej Plenković sastao se u Banskim dvorima s Antóniom Costom, predsjednikom Europskog vijeća, koji je u sklopu turneje po glavnim gradovima članica EU stigao u Zagreb. Glavne teme sastanka bile su sigurnosna situacija u svijetu, posebno rat u Ukrajini i stanje na Bliskom istoku, kao i budući rad Europskog vijeća, objavila je Vlada.

Razgovaralo se i o budućem višegodišnjem proračunu EU-a za razdoblje 2028. – 2034., u kojem se, prema prijedlogu Europske komisije, želi bolje uskladiti političke ciljeve i financijske mogućnosti članica, s posebnim naglaskom na ulaganja u obranu.

Dotaknuli su se i politike proširenja EU-a, posebno u kontekstu jugoistočne Europe, a tu temu su dan ranije zajednički komentirali i na Strateškom forumu u Bledu.

"Hrvatska se zalaže za nastavak proširenja na temelju ispunjavanja individualnih kriterija svih kandidata i želimo da taj proces bude i pravedan i dinamičan te na korist zemljama koje žele ući u Europsku uniju", naglasio je predsjednik Vlade, dodavši kako je ključno da Europska unija ostane učinkovita, posebno kada je riječ o proračunskim posljedicama i načinu donošenja odluka.

Premijer Plenković istaknuo je da Hrvatska posebno inzistira na tome da demografska obnova ostane među prioritetima Europske unije, jer se radi o izazovu koji pogađa gotovo sve članice. Naglasio je i važnost posjeta predsjednika Europskog vijeća za podizanje svijesti hrvatske javnosti o ključnim europskim temama te boljem razumijevanju šireg političkog konteksta. Ovakvi susreti, dodao je, dodatno osnažuju međunarodnu poziciju Hrvatske, koja je nakon ulaska u eurozonu i Schengen u završnoj fazi pristupanja OECD-u.

"Mi smo unija naroda i svi narodi su važni", poručio je Costa te istaknuo da je cilj njegove turneje približiti europske institucije građanima i uključiti sve narode u oblikovanje zajedničkih prioriteta. Naglasio je važnost jedinstva Unije kao njezine najveće snage te da su glavne teme EU-a trenutno konkurentnost i sigurnost, uključujući obranu i zaštitu okoliša. Proširenje EU-a smatra ključnim za geopolitičku stabilnost, a suradnja sa zemljama kandidatkinjama mora biti intenzivna. Također, istaknuo je potrebu za pravovremenim donošenjem novog višegodišnjeg financijskog okvira koji će podržati ključne ciljeve Unije.