Danim Trump nije razgovarao s novinarima, što će reći u obraćanju iz Bijele kuće?

Predsjednik Donald Trump večeras navečer planira održati obraćanje iz Ovalnog ureda. Iako će govor biti prenošen u izravnom prijenosu, Trump novinarima još nije otkrio o čemu će točno govoriti.

Visoki dužnosnik Bijele kuće za NBC News izjavio je kako će se obraćanje fokusirati na „obranu“, no dodatni detalji još uvijek nisu poznati. Trump je posljednji put javno govorio prije tjedan dana, na sjednici Kabineta, kada je odgovarao na pitanja novinara. Iako nije jasno hoće li se njegovo večernje obraćanje povezivati s komentarima o slanju Nacionalne garde u Chicago, predsjednik je proteklih dana putem društvenih mreža jasno izrazio zabrinutost zbog nasilja u tom gradu tijekom prazničnog vikenda povodom Dana rada.

Na svojoj platformi Truth Social ranije u utorak Trump je napisao kako će „brzo riješiti problem kriminala, baš kao što sam to učinio u DC-u. Chicago će uskoro opet biti siguran.“ Prema izvještaju Sun Timesa, tijekom ovogodišnjeg vikenda povodom Dana rada u Chicagu je pucano na najmanje 54 osobe, od kojih je sedam preminulo, dok je prošle godine tijekom istog vikenda pucano na 42 osobe, a 10 je izgubilo život. Međutim, ukupni podaci o nasilnim zločinima u gradu, uključujući ubojstva, pokazuju pad u odnosu na prošlu godinu. U očekivanju pojačanih provedbenih aktivnosti, gradonačelnik Chicaga Brandon Johnson prošlog je tjedna potpisao izvršnu odluku kojom Chicago policija neće surađivati s vojskom u policijskim ophodnjama ili provođenju imigracijskih zakona.