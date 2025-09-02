VIDEO Nevrijeme napravilo kaos, potop u Umagu: U dva sata zabilježeno je gotovo 2000 udara munja

Novo nevrijeme poharalo je dijelove Istre. Najpogođenije je područje Umaga gdje je do 7:30 h već palo 84 mm, a iznad 50 mm mjeri i slovenska postaja u Portorožu, javlja Istramet. Kako javljaju građani nevrijeme je zahvatilo i Buje. Zabilježena je i iznimno snažna grmljavinska aktivnost, a u protekla 2 sata zabilježeno je gotovo 2000 udara munja.

Oglasilo se i Ravnateljstvo civilne zaštite. "Zbog obilnih kišnih oborina, u razdoblju od 06:34 do 07:12 sati, Županijski centar 112 Pazin Ravnateljstvo civilne zaštite MUP RH zaprimio je 15 dojava građana o plavljenju podruma i prizemnih stanova na području Umaga", stoji u objavi. Obaviještene su nadležne službe radi otklanjanja posljedica nevremena.

DHMZ za danas je izdao upozorenja za gospićku i riječku regiju. Na sjevernom Jadranu bit će promjenljivo oblačno uz mjestimičnu kišu te izražene pljuskove praćene grmljavinom, ponegdje i obilnom oborinom. Drugdje prijepodne pretežno ili djelomice sunčano, zatim povećanje naoblake sa zapada uz lokalne pljuskove i grmljavinu. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 25 i 30 °C.