ISTRA NA UDARU

VIDEO Nevrijeme napravilo kaos, potop u Umagu: U dva sata zabilježeno je gotovo 2000 udara munja

Najnovija vijest
Autori: Vecernji.hr , Maša Ilotić Šuvalić
02.09.2025.
u 08:03

Zabilježena je i iznimno snažna grmljavinska aktivnost

Novo nevrijeme poharalo je dijelove Istre. Najpogođenije je područje Umaga gdje je do 7:30 h već palo 84 mm, a iznad 50 mm mjeri i slovenska postaja u Portorožu, javlja Istramet. Kako javljaju građani nevrijeme je zahvatilo i Buje. Zabilježena je i iznimno snažna grmljavinska aktivnost, a u protekla 2 sata zabilježeno je gotovo 2000 udara munja.

Oglasilo se i Ravnateljstvo civilne zaštite. "Zbog obilnih kišnih oborina, u razdoblju od 06:34 do 07:12 sati, Županijski centar 112 Pazin Ravnateljstvo civilne zaštite MUP RH zaprimio je 15 dojava građana o plavljenju podruma i prizemnih stanova na području Umaga", stoji u objavi. Obaviještene su nadležne službe radi otklanjanja posljedica nevremena. 

DHMZ za danas je izdao upozorenja za gospićku i riječku regiju. Na sjevernom Jadranu bit će promjenljivo oblačno uz mjestimičnu kišu te izražene pljuskove praćene grmljavinom, ponegdje i obilnom oborinom. Drugdje prijepodne pretežno ili djelomice sunčano, zatim povećanje naoblake sa zapada uz lokalne pljuskove i grmljavinu.  Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 25 i 30 °C.
