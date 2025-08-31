'Nekako me nakon rata bilo sram tražiti išta. Znam da mnogi misle da sam naivni Dudek, ali meni je to izraz zdrave mentalne higijene'

Novi, maestralno pisan roman Roberta Međurečana "Tako neka bude" zadire u neka sveta mjesta kršćanstva. Radnja je smještena na Bliski istok, u Judeju početkom 1. stoljeća n.e. kad Krist već hoda zemljom, ali nitko još nije siguran koji je mesija pravi, a koji lažni. U romanu se pojavljuju dobro poznati biblijski likovi: Ivan Krstitelj, Mirjam kao možebitna Marija Magdalena, Baltazar kao utamničeni starac i Bosonogi kao mogući Krist. Svi su u očekivanju proroka, mesije, onog pravog i jedinog koji dolazi spasiti svijet, dok izdajnik svog naroda, mladi Židov Eleazar i jedan Delmat love i odvode na križ lažne židovske proroke. Međurečan je učinio uistinu originalnu i hrabru stvar: prepričao je priču o Isusu kakvu svi znamo i kakva je u temeljima zapadne civilizacije i napisao novu, drukčiju. Treba se toga sjetiti i treba imati hrabrosti odlučiti se na takav korak, ali ako Međurečanu ičega nikad nije nedostajalo, to je hrabrost.