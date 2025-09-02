Kina će uskoro otkriti najmoćnije oružje koje je skrivala od cijelog svijeta

U Kini se masovno zadnjih dana okupljaju čelnici cijeloga svijeta kako bi prisustvovali velikoj vojnoj paradi s kojom će obilježiti 80. godišnjicu japanske predaje u Drugom svjetskom ratu. Na njoj će biti izloženi najmodernije i najmoćnije oružje iz kineskog arsenala, a kako piše britanski portal The Telegraph, biti će predstavljen i “najmoćniji laserski sustav protuzračne obrane na svijetu”. Sustav, montiran na kamion s osam kotača i dosad viđen samo prekriven ceradom na probama, bit će prikazan javnosti tijekom mimohoda Narodnooslobodilačke vojske (PLA).

Parada će biti prilika da Peking pokaže desetljeća ulaganja u vojsku i svoju ambiciju da se ravna - ili čak nadmaši - Sjedinjene Države. Uz kineskog predsjednika Xi Jinpinga, događaju će prisustvovati i ruski predsjednik Vladimir Putin, sjevernokorejski vođa Kim Jong-Un te iranski predsjednik Masoud Pezeshkian. Kako navodi The Telegraph, novi kineski laser trebao bi imati sposobnost uništavanja rojeva dronova i mogao bi postati jeftinija alternativa skupim projektilima. Dok rakete protuzračne obrane koštaju milijune, laserski sustavi – iako sami po sebi skupi – imaju tzv. “beskonačni spremnik” i mogu obarati ciljeve za samo desetak funti po pucnju.

Iako je američki i britanski razvoj laserskog oružja suočen s brojnim problemima i neuspjesima u testiranjima, Kina sustavno ulaže u ovu tehnologiju. Prema informacijama portala, sustav koji će biti prikazan u Pekingu mogao bi biti model OW5-A10 snage 10kW, a kineski “Silent Hunter” već koriste ruske snage u Ukrajini. Američki vojni analitičari pažljivo prate razvoj događaja u Pekingu jer bi, prema procjenama obavještajnih službi SAD-a, Kina mogla pokušati invaziju na Tajvan već 2027. godine. Fotografije s proba pokazuju i nove protubrodske projektile klase “YJ” (“eagle attack”) koji bi u potencijalnom sukobu mogli predstavljati prijetnju američkim i britanskim ratnim brodovima.

Unatoč tome, stručnjaci podsjećaju da PLA nije sudjelovala u pravom ratu još od 1979. godine. Ipak, kineska tehnologija već se dokazala posredno – primjerice kada je Pakistan kineskim lovcem J-10 i projektilom PL-15 oborio francuski Rafale u Indiji, što je bio prvi borbeni uspjeh kineske tehnologije nad zapadnom letjelicom. Iako Kina naglašava svoje prednosti, analitičari ističu da se najveće vojske svijeta vjerojatno razvijaju usporedno, bez značajnog zaostatka. Američki neuspjesi tumače se kao privremeni, a Izrael i Velika Britanija već su testirali svoje laserske sustave s određenim uspjehom.