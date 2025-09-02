Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 168
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
VELIKO OTKRIĆE

Kina će uskoro otkriti najmoćnije oružje koje je skrivala od cijelog svijeta

13th edition of Iraq’s Defense, Security, and Cybersecurity Exhibition (IQDEX) in Baghdad
Foto: AHMED SAAD/REUTERS
1/2
VL
Autor
Večernji.hr
02.09.2025.
u 19:55

Parada će biti prilika da Peking pokaže desetljeća ulaganja u vojsku i svoju ambiciju da se ravna - ili čak nadmaši - Sjedinjene Države.

U Kini se masovno zadnjih dana okupljaju čelnici cijeloga svijeta kako bi prisustvovali velikoj vojnoj paradi s kojom će obilježiti 80. godišnjicu japanske predaje u Drugom svjetskom ratu. Na njoj će biti izloženi najmodernije i najmoćnije oružje iz kineskog arsenala, a kako piše britanski portal The Telegraph, biti će predstavljen i “najmoćniji laserski sustav protuzračne obrane na svijetu”. Sustav, montiran na kamion s osam kotača i dosad viđen samo prekriven ceradom na probama, bit će prikazan javnosti tijekom mimohoda Narodnooslobodilačke vojske (PLA). 

Parada će biti prilika da Peking pokaže desetljeća ulaganja u vojsku i svoju ambiciju da se ravna - ili čak nadmaši - Sjedinjene Države. Uz kineskog predsjednika Xi Jinpinga, događaju će prisustvovati i ruski predsjednik Vladimir Putin, sjevernokorejski vođa Kim Jong-Un te iranski predsjednik Masoud Pezeshkian. Kako navodi The Telegraph, novi kineski laser trebao bi imati sposobnost uništavanja rojeva dronova i mogao bi postati jeftinija alternativa skupim projektilima. Dok rakete protuzračne obrane koštaju milijune, laserski sustavi – iako sami po sebi skupi – imaju tzv. “beskonačni spremnik” i mogu obarati ciljeve za samo desetak funti po pucnju.

Iako je američki i britanski razvoj laserskog oružja suočen s brojnim problemima i neuspjesima u testiranjima, Kina sustavno ulaže u ovu tehnologiju. Prema informacijama portala, sustav koji će biti prikazan u Pekingu mogao bi biti model OW5-A10 snage 10kW, a kineski “Silent Hunter” već koriste ruske snage u Ukrajini. Američki vojni analitičari pažljivo prate razvoj događaja u Pekingu jer bi, prema procjenama obavještajnih službi SAD-a, Kina mogla pokušati invaziju na Tajvan već 2027. godine. Fotografije s proba pokazuju i nove protubrodske projektile klase “YJ” (“eagle attack”) koji bi u potencijalnom sukobu mogli predstavljati prijetnju američkim i britanskim ratnim brodovima.

Unatoč tome, stručnjaci podsjećaju da PLA nije sudjelovala u pravom ratu još od 1979. godine. Ipak, kineska tehnologija već se dokazala posredno – primjerice kada je Pakistan kineskim lovcem J-10 i projektilom PL-15 oborio francuski Rafale u Indiji, što je bio prvi borbeni uspjeh kineske tehnologije nad zapadnom letjelicom. Iako Kina naglašava svoje prednosti, analitičari ističu da se najveće vojske svijeta vjerojatno razvijaju usporedno, bez značajnog zaostatka. Američki neuspjesi tumače se kao privremeni, a Izrael i Velika Britanija već su testirali svoje laserske sustave s određenim uspjehom.

FOTO Koliko su visoki svjetski lideri? Jedan ima gotovo dva metra
13th edition of Iraq’s Defense, Security, and Cybersecurity Exhibition (IQDEX) in Baghdad
1/19
Ključne riječi
oružje parada Kina

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još