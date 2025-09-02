Ovi poslovi doživjeli su procvat u Njemačkoj: '80-ih godina je to bila iznimka, sada je norma'

Poslovi s nepunim radnim vremenom u Njemačkoj doživljavaju procvat. Udio je u drugom tromjesečju dosegao 40,1 posto, prema studiji Instituta za istraživanje zapošljavanja (IAB), prenosi Njemačka novinska agencija (dpa). To je 1,3 posto više nego prošle godine, odnosno 16,971 milijuna radnika. Istodobno, broj zaposlenih s punim radnim vremenom smanjio se za 0,7 posto, tj. 25,352 milijuna.

I dok je kratkoročni rad još uvijek bio iznimka 1980-ih, sada je postao norma, rekao je stručnjak IAB-a Enzo Weber. Zaposlenici s nepunim radnim vremenom rade u prosjeku 18,62 sata tjedno, što je također rekord, dodao je Weber, piše Fenix-magazin.

Zbroj svih zaposlenih u Njemačkoj neznatno je porastao u drugom tromjesečju u usporedbi s prošlom godinom na 46 milijuna. Međutim, intenzitet zapošljavanja smanjio se u usporedbi s prvim tromjesečjem. „Čak i nakon dvije godine recesije imamo novi rekord u zaposlenosti, ali broj radnih mjesta s punim radnim vremenom i dalje je više od 200.000 pozicija ispod rekorda“, rekao je Weber.