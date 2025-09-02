Naši Portali
PROCURIO DOKUMENT

Europska zemlja priprema se za rat? Bolnice dobile rok do kada moraju biti spremne

U.S. holds military exercises with NATO partners in Greece
Foto: LOUISA GOULIAMAKI/REUTERS/Ilustracija
1/5
Autor
Dora Taslak
02.09.2025.
u 11:05

"Sasvim je normalno da zemlja predviđa krize i njihove posljedice", komentirala je ministrica Catherine Vautrin

Francuska vlada želi pripremiti bolnice za mogući scenarij u kojem bi trebalo zbrinuti tisuće ranjenih vojnika, navodi se u pismu ministarstva zdravstva o kojem su izvijestili tamošnji mediji. Francuska ministrica zdravstva Catherine Vautrin potvrdila je informaciju, ali je naglasila da nema potrebe za panikom. Naime, istaknula je kako je "sasvim normalno da zemlja predviđa krize".

Francuski tjednik Le Canard enchaîné objavio je da je imao uvid u pismo koje je francusko ministarstvo zdravstva poslalo regionalnim zdravstvenim vlastima 18. srpnja, a u kojem se navodi da bolnice moraju biti spremne do ožujka 2026. za slučaj "velikog (vojnog) angažmana".

Ministarstvo zdravstva istaknulo je da bi Francuska mogla biti zaleđe velikog sukoba. Prema tome, navodi se da zemlja mora biti spremna za smještaj ranjenih francuskih i stranih vojnika. Bolnice moraju biti u stanju zbrinuti 10.000 do 15.000 ljudi u razdoblju od 10 do 180 dana. Francuska također razmatra uspostavu medicinskih centara u blizini luka ili aerodroma kako bi vojnici mogli biti poslani u svoje matične zemlje. U pismu se također spominje obuka za upoznavanje zdravstvenih radnika s "ograničenjima u ratnim uvjetima", prenosi The Brussels Times.  

U intervjuu za BFMTV Vautrin je potvrdila informacije. "Sasvim je normalno da zemlja predviđa krize i njihove posljedice", dodala je. "Ovo je dio predviđanja, baš kao i strateško skladištenje. Nisam bila na dužnosti kada je izbio COVID-19, ali ne zaboravimo da smo tada bili nespremni i nismo imali riječi kojima bismo opisali koliko je zemlja bila nepripremljena."
rat bolnice Catherine Vautrin Francuska

Komentara 10

Pogledaj Sve
CB
Crn biser
11:28 02.09.2025.

Ne priprema se EU za rat s rusijom, nego za obranu od rusije, obzirom na stalne ruske prijetnje nama u EU!

Avatar pravo.i.pravda
pravo.i.pravda
11:30 02.09.2025.

umjesto u znanost i bolji život svih građana, rusija nas je svojom krvavom agresijom na Ukrajinu prisilila da se počnemo pripremati za obrambeni rat! želim im sve najgore!

XE
xenos
11:32 02.09.2025.

Prvo bi trebali malo ratovati u vlastitoj zemlji. Veliki broj dijelova gradova širom Francuske nisu više pod njihovom kontrolom. Nego islamskih fundamentalista i narkokartela... Vrijeme je da to očiste inače su gotovi...

