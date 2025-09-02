Europska zemlja priprema se za rat? Bolnice dobile rok do kada moraju biti spremne

Francuska vlada želi pripremiti bolnice za mogući scenarij u kojem bi trebalo zbrinuti tisuće ranjenih vojnika, navodi se u pismu ministarstva zdravstva o kojem su izvijestili tamošnji mediji. Francuska ministrica zdravstva Catherine Vautrin potvrdila je informaciju, ali je naglasila da nema potrebe za panikom. Naime, istaknula je kako je "sasvim normalno da zemlja predviđa krize".

Francuski tjednik Le Canard enchaîné objavio je da je imao uvid u pismo koje je francusko ministarstvo zdravstva poslalo regionalnim zdravstvenim vlastima 18. srpnja, a u kojem se navodi da bolnice moraju biti spremne do ožujka 2026. za slučaj "velikog (vojnog) angažmana".

Ministarstvo zdravstva istaknulo je da bi Francuska mogla biti zaleđe velikog sukoba. Prema tome, navodi se da zemlja mora biti spremna za smještaj ranjenih francuskih i stranih vojnika. Bolnice moraju biti u stanju zbrinuti 10.000 do 15.000 ljudi u razdoblju od 10 do 180 dana. Francuska također razmatra uspostavu medicinskih centara u blizini luka ili aerodroma kako bi vojnici mogli biti poslani u svoje matične zemlje. U pismu se također spominje obuka za upoznavanje zdravstvenih radnika s "ograničenjima u ratnim uvjetima", prenosi The Brussels Times.

U intervjuu za BFMTV Vautrin je potvrdila informacije. "Sasvim je normalno da zemlja predviđa krize i njihove posljedice", dodala je. "Ovo je dio predviđanja, baš kao i strateško skladištenje. Nisam bila na dužnosti kada je izbio COVID-19, ali ne zaboravimo da smo tada bili nespremni i nismo imali riječi kojima bismo opisali koliko je zemlja bila nepripremljena."