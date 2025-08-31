Nije ovo u Benkovcu ništa novo, tako su nekada u Zagrebu skojevci rastjerivali publiku i plesali Kozaračko kolo oko HNK

U prosincu 1946. godine na repertoaru zagrebačkog HNK našla se praizvedba nove opere Jakova Gotovca pod naslovom “Kamenik”. To je kolokvijalna riječ za kamenolom, koji je mjesto radnje, a glavni su protagonisti radnice i radnici u kamenolomu, pa tako i dvoje glavnih likova koji se, kako operi i priliči, vole. Nakon premijere na Gotovca se sručila lavina negativnih kritika. Dijelom su se one odnosile i na glazbu, ali još više na libreto Rikarda Nikolića, čije ime nije bilo ni spomenuto na programskom listiću premijere. Nekome je u kazališnim i višim vlastima vjerojatno ipak bilo suspektno da je taj libreto bio napisan još 1944. u okupiranom Zagrebu.
Premium sadržaj
16
ŽIVOTNI INTERVJU: ROBERT MEĐUREČAN
'Nekako me nakon rata bilo sram tražiti išta. Znam da mnogi misle da sam naivni Dudek, ali meni je to izraz zdrave mentalne higijene'
Premium sadržaj
6
EKSKLUZIVNO ZA VEČERNJI
'Otkrit ću vam tajnu Luke Modrića. Stvar je u genetskom podrijetlu, pogledajte samo ovo...'
91
JESU LI OVO UOPĆE PROVJERAVALI?
VIDEO Dinamo je brutalno oštećen u Varaždinu! Kad vidite ovo, sve će vam biti jasno
25
PA DOKLE VIŠE?