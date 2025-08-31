Naši Portali
SERGEJ LAVROV

Putinov megafon, Mister Njet: Vjerni čuvar ruske vanjske politike Kremlja

Autor
Danijel Prerad
31.08.2025.
u 18:40

Kada je ruski predsjednik ranije ove godine dodijelio najviše državno odlikovanje Lavrovu, to je bilo priznanje za godine koje je proveo kao vjerni čuvar ruske vanjske politike Kremlja, a time i Putinovih poteza i planova

Teško je povjerovati da je jedan od najiskusnijih svjetskih diplomata za nedavni susret s američkom delegacijom na Aljasci slučajno odabrao džemper na kojem je pisalo "SSSR", no to je tako, nonšalantno, Lavrov rekao novinarima kad su ga pitali o tome. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov objasnio je kako, kada je stigao na Aljasku noseći džemper na kojem je pisalo "SSSR", nije mislio da Rusija želi obnoviti Sovjetski Savez. Lavrov je 15. kolovoza stigao u hotel u Anchorageu, u kojem su se tog dana održavali razgovori između američkih i ruskih čelnika. Novinar NBC-a pitao ga je pokušava li signalizirati da Rusija želi vratiti SSSR.

Vladimir Putin Rusija sergej lavrov

DE
Delumbija
19:27 31.08.2025.

Zašto ne dozvoljavate komentare na članke o književniku koji sliči na Radovana Karadžića?

DI
DinkoD
19:39 31.08.2025.

Veliki strateg 🇭🇷🇷🇺 kao nekoć Dr. Joseoh Goebbels

PR
prajdali100
19:46 31.08.2025.

Lavrov je bio i ostao obični bezobzirni gangster.

