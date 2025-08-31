Putinov megafon, Mister Njet: Vjerni čuvar ruske vanjske politike Kremlja

Teško je povjerovati da je jedan od najiskusnijih svjetskih diplomata za nedavni susret s američkom delegacijom na Aljasci slučajno odabrao džemper na kojem je pisalo "SSSR", no to je tako, nonšalantno, Lavrov rekao novinarima kad su ga pitali o tome. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov objasnio je kako, kada je stigao na Aljasku noseći džemper na kojem je pisalo "SSSR", nije mislio da Rusija želi obnoviti Sovjetski Savez. Lavrov je 15. kolovoza stigao u hotel u Anchorageu, u kojem su se tog dana održavali razgovori između američkih i ruskih čelnika. Novinar NBC-a pitao ga je pokušava li signalizirati da Rusija želi vratiti SSSR.
Premium sadržaj
16
ŽIVOTNI INTERVJU: ROBERT MEĐUREČAN
'Nekako me nakon rata bilo sram tražiti išta. Znam da mnogi misle da sam naivni Dudek, ali meni je to izraz zdrave mentalne higijene'
2
FATALNA PJEVAČICA
FOTO Bila je zvijezda 90-ih, a nedavno je snimljena kako prodaje kuhani grah i puricu s mlincima na Dolcu
Premium sadržaj
6
EKSKLUZIVNO ZA VEČERNJI
'Otkrit ću vam tajnu Luke Modrića. Stvar je u genetskom podrijetlu, pogledajte samo ovo...'
91
JESU LI OVO UOPĆE PROVJERAVALI?
VIDEO Dinamo je brutalno oštećen u Varaždinu! Kad vidite ovo, sve će vam biti jasno
25
PA DOKLE VIŠE?
Zašto ne dozvoljavate komentare na članke o književniku koji sliči na Radovana Karadžića?