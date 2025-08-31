Putinov megafon, Mister Njet: Vjerni čuvar ruske vanjske politike Kremlja

Teško je povjerovati da je jedan od najiskusnijih svjetskih diplomata za nedavni susret s američkom delegacijom na Aljasci slučajno odabrao džemper na kojem je pisalo "SSSR", no to je tako, nonšalantno, Lavrov rekao novinarima kad su ga pitali o tome. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov objasnio je kako, kada je stigao na Aljasku noseći džemper na kojem je pisalo "SSSR", nije mislio da Rusija želi obnoviti Sovjetski Savez. Lavrov je 15. kolovoza stigao u hotel u Anchorageu, u kojem su se tog dana održavali razgovori između američkih i ruskih čelnika. Novinar NBC-a pitao ga je pokušava li signalizirati da Rusija želi vratiti SSSR.