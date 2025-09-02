Upaljeni alarmi, dio zemlje pogodit će pljuskovi i grmljavina: Evo gdje se očekuje nevrijeme

Na sjevernom Jadranu danas će biti promjenljivo oblačno uz mjestimičnu kišu te izražene pljuskove s grmljavinom. Drugdje prijepodne pretežno sunčano, zatim slijedi povećanje naoblake sa zapada, uz lokalne pljuskove i grmljavinu. Puhat će slab do umjeren jugozapadni i jugoistočni vjetar, uz nestabilnosti prolazno jak sjeverozapadni. Na Jadranu umjereno do jako jugo, navečer na sjevernom dijelu u okretanju na sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka bit će uglavnom između 25 i 29 °C, navodi Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

Zbog grmljavinskog nevremena, za riječku regiju izdano je narančasto upozorenje, dok je žuto na snazi za gospićku regiju. "Budite na oprezu zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena. Posebno pripazite u izloženim područjima kao što su planine, šume i livade odnosno otvoreni tereni. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom", napominje DHMZ. Osim toga, zbog vjetra su izdana upozorenja za zapadnu obalu Istre, Kvarner i Kvarnerić, Velebitski kanal te sjevernu i srednju Dalmaciju.

U srijedu će biti promjenjivo s mjestimičnom kišom i ponekim pljuskom praćenim grmljavinom uglavnom na kopnu, najviše na istoku, a moguće i u Dalmaciji do sredine dana, potom razvedravanje sa zapada. U četvrtak i petak bit će većinom sunčano, krajem petka sa zapada novo naoblačenje s kojim kiše može biti u noći na subotu, uglavnom na zapadu. Ujutro može biti kratkotrajne magle. Vjetar često slab do umjeren sjeverozapadni, na kopnu i sjeverni, na moru jugozapadni. Temperatura zraka bit će bez veće promjene, u srijedu malo manje toplo.

"U srijedu na kopnu promjenjivo, ponegdje s kišom, osobito u istočnim područjima. Uz sjeverni vjetar će malo osvježiti. Od četvrtka sunčanije i toplije, a u petak ponovno mogućnost za popodnevne pljuskove na sjeverozapadu. Srijeda će na Jadranu početi uz promjenjivu naoblaku te mjestimičnu pljuskove, osobito na jugu. Tijekom dana razvedravanje te će u drugoj polovini tjedna prevladavati sunčano s najvišom temperaturom blizu 30 °C, uz slab i umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, u četvrtak na sjeveru uz buru", prognozirao je za HRT Krunoslav Mikec, dipl. ing. iz DHMZ-a.