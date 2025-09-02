Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 97
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
NIJE OČEKIVAO

Premijeru Plenkoviću pokazali smo ovaj stari dokument, iznenadio se: 'Pa od koga ste to dobili?'

Foto: Privatni album
1/6
Autori: Dražen Brajdić, Stjepan Meleš
02.09.2025.
u 09:27

Kao strastveni poklonik košarke hrvatski premijer i dalje vjeruje da je košarka jedan od glavnih hrvatskih kolektivnih sportova i da joj se jednom mora otvoriti, ma kada to bilo

Hrvatski premijer Andrej Plenković javnosti je poznat kao veliki obožavatelj košarke još iz mladih dana, odnosno djetinjstva. Tako je o tome sportu na Liburnija Cupu 2021. godine govorio Plenković – pravi zaljubljenik u košarku, nekadašnji igrač kojem smo nakon finala pokazali njegovu staru pristupnicu, obrazac za upis u klub, iz vremena kad je sa 14 godina zaigrao za Košarkaški klub Maksimir. Vidjevši svoju staru registraciju, upitao je:

– Sad ste me oraspoložili. Pa od koga ste ovo dobili? – rekao je premijer u kratkom razgovoru za Večernjak

Nismo mu otkrili tko je bio naš tajni izvor, no to i nije toliko važno koliko bi, recimo, bilo vrijedno pronaći fotografiju s prve utakmice Veljka Mršića za Cibonu. A nekadašnji seniorski izbornik Hrvatske u Cibonu je stigao kao 15-godišnjak i navodno je prema pričama svoju prvu utakmicu za kultne vukove koji danas spajaju kraj s krajem, odigrao upravo protiv Maksimira i današnjeg prvog čovjeka Hrvatske, Andreja Plenkovića. Tako je i ta činjenica, osim ljubavi prema kraljici igara, poveznica između njih dvojice.

– Ja haklam samo kada sam ovdje, u Opatiji, preko ljeta. S njima to bude dvaput tjedno, što sveukupno znači šest puta.

Jedan njegov haklerski partner nam je kazao da ima školski šut.

– Nisam loš. Ovi moji dečki misle da ja nešto treniram u Zagrebu i ne vjeruju da je to samo ljetna šuterska sreća.

Paze li njegovi haklerski suparnici da ga ne ozlijede? Ne bi bilo zgodno da nam premijer ispadne iz stroja na rekreacijskom haklu.

– Da, no pazim se i ja. Uostalom, to su prijateljski haklovi ljudi u zreloj dobi među kojima nema iskri i, ako bude kakvih snažnijih duela, to bude slučajnost – rekao je za Večernji list jednom prilikom.

Dakle, ne igraju se u tim prigodama ratničke obrane?

– Ne, sve u svoje vrijeme. Uostalom, ima drugih terena gdje mi je situacija malo živahnija nego što je u rekreativnoj košarci – kazao je premijer koji je dodao kako Vlada stalno ima ulaganja u domaći sport.

– Mi stalno ta ulaganja povećavamo i u našem mandatu učinili smo za više od 100 posto u odnosu na zatečeno. Zato smo i spojili Središnji državni ured s Ministarstvom turizma jer ja držim da su turizam, sport i kultura dodatna vrijednost brendinga Hrvatske i na tome ćemo raditi.

Također, premijer pokušava ljubav prema košarci usaditi i svojim sinovima Mariju i Ivanu, pa su tako zajedno prisustvovali prijateljskoj utakmici Hrvatske i Ukrajine prošlog mjeseca u Opatiji. 

Dalić otvorio dušu oko Sučića: Imam svoj put! Nisam ovdje da bih ikoga tjerao iz Hrvatske
Ključne riječi
cibona Maksimir Hrvatska Andrej Plenković košarka

Komentara 5

Pogledaj Sve
RE
realisticki
13:15 02.09.2025.

On sada samo hakla, pa mu i reprezentacija po uzoru na njega samo hakla, tako da je nema na EP u košarci koje upravo traje.

NO
Nordik
12:08 02.09.2025.

Koliko još ima članskih kartica iz Juge?

PA
papaje
13:44 02.09.2025.

Po pisanju medija u Državnom arhivu se uz rukom pisanu biografiju s potpisom, nalaze i „Odluka o prijemu u SKJ“ s fotografijom mladog Zorana Milanovića, rukom pisana preporuka za primanje u organizaciju te manji papir na kojemu je navedeno dada je riječ o „Odjavi-prijavi“ u Organizaciji saveza komunista Pravnog fakulteta Zagreb. U toj biografiji, iznad potpisa, među ostalim piše: “Inače, moja uvjerenja su izrazito komunistički orijentirana, zahvaljujući prvenstveno odgoju i utjecaju oca i druženju s tom vrstom literature, pa stoga bez lažne skromnosti mogu reći da, iako sam tek nedavno primljen u članstvo, sam s ovom problematikom odlično upoznat i da mi je idejno-politička svijest na visokom nivou“.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još