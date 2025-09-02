Premijeru Plenkoviću pokazali smo ovaj stari dokument, iznenadio se: 'Pa od koga ste to dobili?'

Hrvatski premijer Andrej Plenković javnosti je poznat kao veliki obožavatelj košarke još iz mladih dana, odnosno djetinjstva. Tako je o tome sportu na Liburnija Cupu 2021. godine govorio Plenković – pravi zaljubljenik u košarku, nekadašnji igrač kojem smo nakon finala pokazali njegovu staru pristupnicu, obrazac za upis u klub, iz vremena kad je sa 14 godina zaigrao za Košarkaški klub Maksimir. Vidjevši svoju staru registraciju, upitao je:

– Sad ste me oraspoložili. Pa od koga ste ovo dobili? – rekao je premijer u kratkom razgovoru za Večernjak.

Nismo mu otkrili tko je bio naš tajni izvor, no to i nije toliko važno koliko bi, recimo, bilo vrijedno pronaći fotografiju s prve utakmice Veljka Mršića za Cibonu. A nekadašnji seniorski izbornik Hrvatske u Cibonu je stigao kao 15-godišnjak i navodno je prema pričama svoju prvu utakmicu za kultne vukove koji danas spajaju kraj s krajem, odigrao upravo protiv Maksimira i današnjeg prvog čovjeka Hrvatske, Andreja Plenkovića. Tako je i ta činjenica, osim ljubavi prema kraljici igara, poveznica između njih dvojice.

– Ja haklam samo kada sam ovdje, u Opatiji, preko ljeta. S njima to bude dvaput tjedno, što sveukupno znači šest puta.

Jedan njegov haklerski partner nam je kazao da ima školski šut.

– Nisam loš. Ovi moji dečki misle da ja nešto treniram u Zagrebu i ne vjeruju da je to samo ljetna šuterska sreća.

Paze li njegovi haklerski suparnici da ga ne ozlijede? Ne bi bilo zgodno da nam premijer ispadne iz stroja na rekreacijskom haklu.

– Da, no pazim se i ja. Uostalom, to su prijateljski haklovi ljudi u zreloj dobi među kojima nema iskri i, ako bude kakvih snažnijih duela, to bude slučajnost – rekao je za Večernji list jednom prilikom.

Dakle, ne igraju se u tim prigodama ratničke obrane?

– Ne, sve u svoje vrijeme. Uostalom, ima drugih terena gdje mi je situacija malo živahnija nego što je u rekreativnoj košarci – kazao je premijer koji je dodao kako Vlada stalno ima ulaganja u domaći sport.

– Mi stalno ta ulaganja povećavamo i u našem mandatu učinili smo za više od 100 posto u odnosu na zatečeno. Zato smo i spojili Središnji državni ured s Ministarstvom turizma jer ja držim da su turizam, sport i kultura dodatna vrijednost brendinga Hrvatske i na tome ćemo raditi.

Također, premijer pokušava ljubav prema košarci usaditi i svojim sinovima Mariju i Ivanu, pa su tako zajedno prisustvovali prijateljskoj utakmici Hrvatske i Ukrajine prošlog mjeseca u Opatiji.