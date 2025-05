Smije li se aspirin koristiti nakon isteka roka? Evo što kažu stručnjaci

Ako u svojoj ljekarni pronađete aspirin kojem je istekao rok, možda ćete se zapitati je li sigurno koristiti ga. Stručnjaci obično ne preporučuju korištenje lijekova nakon isteka roka, čak i ako izgledaju u redu. Datum isteka nije samo minimalna trajnost, već označava razdoblje u kojem proizvođač jamči punu učinkovitost i sigurnost, prenosi Fenix Magazin.

Aspirin sadrži acetilsalicilnu kiselinu (ASK), koja se može razgraditi nakon isteka roka ili nepravilnog skladištenja. Jasan znak razgradnje je miris octa, što ukazuje na stvaranje octene kiseline. Ova promjena ne samo da smanjuje učinkovitost lijeka, već može izazvati želučane smetnje poput mučnine. Ispravno skladištenje aspirina ključno je za očuvanje njegove učinkovitosti. Stručnjaci savjetuju da lijek čuvate na hladnom, suhom mjestu, u temperaturnom rasponu od 8 do 25 stupnjeva Celzija. Kupaonica, zbog visoke vlažnosti, nije pogodna za pohranu aspirina. Preporuča se držanje lijeka u spavaćoj sobi ili hodniku. Lijekove kojima je istekao rok trajanja ne smijete bacati u WC školjku ili sudoper, jer to može ugroziti okoliš. Umjesto toga, tablete treba staviti u zatvorenu vrećicu i odložiti u miješani komunalni otpad. Neke regije imaju posebna sabirališta za otpadne lijekove.

Trajnost lijekova

Jeste li znali da neki lijekovi mogu ostati učinkoviti i nakon isteka roka? Istraživanja pokazuju da mnogi lijekovi, osobito u obliku tableta, mogu zadržati svoju učinkovitost godinama ako su pravilno skladišteni. Međutim, stručnjaci savjetuju da se lijekovi kojima je istekao rok ne koriste bez savjeta ljekarnika ili liječnika, jer stabilnost ovisi o raznim faktorima. Iako aspirin kojem je istekao rok ponekad može biti učinkovit, nije preporučljivo konzumirati ga. Rizici smanjene učinkovitosti i potencijalne nuspojave nadmašuju sve prednosti. U slučaju sumnje, uvijek se posavjetujte s liječnikom ili ljekarnikom.