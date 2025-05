Liječnik upozorava: Čitav život pogrešno oblačite donje rublje, to može biti vrlo opasno

Što danas obući jedno je od najčešćih pitanja koje si svakodnevno postavljamo. Odluku treba prilagoditi našem stilu, vremenskim uvjetima i udobnosti. Kad je pak riječ o donjem rublju, to je jedna od prvih stvari koje naučimo oblačiti još kao djeca. No, što ako se ispostavi da cijelo vrijeme to radimo pogrešno? Donje rublje je prvo što ujutro oblačimo – naša 'ulaznica' u novi dan. Bez obzira na to nosimo li velike pamučne gaće ili bokserice s danima u tjednu, postoji mogućnost da ih odijevamo na potpuno pogrešan način, piše UNILAD.

Dr. Samuel Choudhury, liječnik opće prakse i stručnjak za njegu kože, koji ima tisuće pratitelja na društvenim mrežama zbog savjeta i informacija koje dijeli, objasnio je na Instagramu i TikToku zašto. Razlog je zapravo prilično neugodan. Naime, oblačenje donjeg rublja bosih nogu može uzrokovati gljivičnu infekciju poznatu kao 'Jock Itch', odnosno preponska gljivica (tinea cruris), često zvana i lišaj. Najmanje 70 posto ljudi barem jednom u životu doživi neku gljivičnu infekciju stopala.



Ako povremeno imate gljivice na stopalima, ne biste trebali oblačiti donje rublje dok ste bosi. Dr. Choudhury objašnjava da su gljivične spore izuzetno zarazne – ako tkanina donjeg rublja dođe u dodir s infekcijom, može prenijeti gljivice do preponskog područja, što može uzrokovati neugodnu infekciju poznatu i kao 'trulež prepona'. Iako ste možda odmah pomislili na hodanje bez donjeg rublja, to ipak nije nabolje rješenje.

Rješenje je zapravo vrlo jednostavno – obuvanje čarapa prije oblačenja donjeg rublja može biti vrlo djelotvorno za sprječavanje širenja infekcije. Dr. Choudhury naglašava da se obuvanjem čarapa stvara svojevrsna prepreka koja sprječava širenje infekcije na ostatak tijela. Na taj način infekcija ne dolazi do preponskog područja, što liječenje čini jednostavnijim jer je ograničena na jedno mjesto. Ako često imate problema s gljivicama na preponama, dr. Choudhury savjetuje da se obratite stručnjaku i obratite veću pažnju na zdravlje svojih stopala. Nije dovoljno samo oblačiti čarape prije donjeg rublja – gljivične spore mogu preživjeti na posteljini i ručnicima više od godinu dana ako se ne peru redovito.

No, nemojte paničariti – ove se infekcije obično mogu liječiti kod kuće redovitim pranjem zahvaćenog područja, sušenjem kože, izbjegavanjem češanja i pranjem odjeće i posteljine. Ako kućni tretmani ne pomognu, stručnjaci preporučuju da se javite liječniku, koji će najčešće propisati antifungalnu kremu, a u težim slučajevima i lijekove za oralnu upotrebu.

