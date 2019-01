Je li Penava nacrtao metu na licu dječaka

U šoku smo svi. Ne znamo kako da postupimo, što da kažemo, kome da se obratimo i što da radimo. Ne interesiraju nas nikakve Penavine izjave ni politika uopće i evo što smo dobili. Dijete nam dva dana ne ide u školu. Strah me pustiti ga u školu. U ponedjeljak idemo k ravnatelju da vidimo što da radimo. Razmišljamo i da ga ispišemo iz škole. Kako pustiti dijete u školu i onda razmišljati hoće li mu se što dogoditi i čekati nekakav poziv. Ovo je strašno.”

Ovo su riječi majke mladića koji pohađa Tehničku školu Nikole Tesle u Vukovaru na srpskom jeziku i pismu, koja nam je kroz suze rekla kako se osjeća moleći da ne objavimo ime i prezime kako bi zaštitila sina. On je u srijedu oko 19 sati, nakon izlaska iz škole, dok je čekao autobus, fizički napadnut na autobusnom kolodvoru u Vukovaru. Šakom mu je razbijena arkada, a dobio je i udarac nogom u glavu. Liječnici su mu dijagnosticirali lakše ozljede. Prepričao nam je kako je stajao na kolodvoru kada mu je prišla skupina od šest osoba među kojima jedan koji je i sam učenik iste škole. Oni su preko lica imali šalove, dok je ta jedna osoba bila otkrivena lica.

– Jednoga od tih prijatelji su bili su prepoznali i kažu da i on pohađa našu školu, dok su ovi ostali, prema glasovima, bili stariji. Jedan me je pitao za koga navijam i zapričavao me. Rekao sam mu da ne navijam ni za koga. U tom trenutku ta osoba iz škole, neskrivena lica, udarila me šakom u glavu. Pao sam i tada me udario nogom u glavu. Odmah potom oni su otrčali dalje – rekao nam je ovaj mladić.

Sjeo je u autobus koji je poslije dojave presrela policija. Obratio se za pomoć liječnicima, a slučaj je prijavljen i policiji koja je tek jučer izvijestila kako su dojavu o sukobu više osoba u Vukovaru zaprimili u srijedu oko 19.20 sati.

Trojica krenula na dvojicu?

– Sve upućuje na sumnju da se radi o pripadnicima različitih navijačkih skupina, svi su maloljetnici. Naime, nakon verbalnog sukoba u kojem su sudjelovala dva pripadnika jedne navijačke skupine te tri pripadnika druge navijačke skupine uslijedio je fizički sukob dviju maloljetnih osoba u kojem je jedna maloljetna osoba lakše ozlijeđena – stoji u izvješću policije.

O ovom incidentu jučer se govorilo i u Hrvatskom saboru. Posebno se ističe činjenica da je do napada došlo manje od 48 sati nakon konferencije za novinare na kojoj je gradonačelnik Vukovara Ivan Penava govorio o “puzajućoj velikosrpskoj agresiji koja se provodi u Vukovaru” i kada je prikazao snimku učenika Tehničke škole koji su za vrijeme intoniranja državne himne ostali sjediti. Zanimljivo je da dječja pravobraniteljica nije reagirala na taj istup vukovarskoga gradonačelnika iako je, smatraju mnogi, morala. Penava je, mišljenja su neki, na taj način prekršio Zakon o dobrobiti djece, Međunarodnu konvenciju o pravima djece i Zakon o osobnim podacima. Zato je reagirao vukovarski Živi zid koji je jučer podnio kaznenu prijavu protiv vukovarskog gradonačelnika.

– Na toj je konferenciji zloupotrijebio položaj gradonačelnika i svojim izjavama poticao međunacionalnu netrpeljivost i širenje straha zloupotrebljavajući, između ostaloga, maloljetnike srpske nacionalne manjine – navodi predsjednik vukovarskog Živoga zida Pavao Josić koji u direktnu vezu dovodi Penavin istup i fizički napad. Odvjetnik Ante Nobilo smatra kako DORH svakako treba istražiti tu prijavu te da je Penava morao znati da je nakon svojevrsnog crtanja “mete na lica tih dječaka” realno očekivati nekakve ovakve incidente.

Otprije postoje sukobi

– Osuđujem svaki oblik nasilja, posebno na nacionalnoj osnovi. Međutim, ne želim povezivati taj incident s Penavinim istupom. Koliko čujem, među njima od ranije postoje neki sukobi. Kako god, od sugrađana očekujem da se suzdrže od nasilja – rekao je zamjenik gradonačelnika Vukovara Marijan Pavliček. Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac kazao je da pitanje nasilja prema pripadnicima srpske zajednice, polaznicima pojedinih škola, nije od jučer.

– Postoje grupe među koje spada i ova koja je napala ovoga učenika Tehničke škole Nikole Tesle, koja poseže za nasiljem i koje se u gradu tolerira – rekao je Pupovac.

Politički analitičar Davor Gjenero smatra da Penava na svojoj presici nije bio fokusiran na djecu, nego su ona izletjela kao dokaz onoga o čemu govori, ali i da nije razmišljao o posljedicama toga što govori.

– Koristiti djecu u bilo kakve dnevnopolitičke svrhe krajnje je neprimjereno. Ovaj njegov istup pokopao je sjajan nastup premijera Plenkovića na pravoslavni Badnjak. I sada možemo reći fs je Hrvatska propustila priliku da iskoristi mirnu reintegraciju za stvarnu integraciju hrvatskih Srba u društvo – rekao je Gjenero.

