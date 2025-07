Je li ova zemlja konkurencija Hrvatskoj? Cijene niže, no nisu svi zadovoljni: 'More neusporedivo, hrana lošija...'

Posljednjih godina primjetan je značajan porast broja turista koji odabiru Albaniju kao svoju ljetnu destinaciju, uključujući i sve veći broj Hrvata. Ovaj trend posebno je vidljiv na društvenim mrežama gdje putnici entuzijastično dijele svoja iskustva. Mnogi posjetitelji ističu nekoliko ključnih faktora koji čine Albaniju atraktivnom, a jedan od najčešće spominjanih razloga za odabir Albanije kao odredišta je izuzetna pristupačnost cijena. Turisti na društvenim platformama redovito navode kako su troškovi hrane i pića u albanskim restoranima iznimno povoljni, posebice kada se usporede s cijenama na hrvatskoj obali.

Primjerice, mnogi ističu da se kvalitetan obrok u albanskom restoranu može dobiti za 3-5 eura, dok bi sličan obrok na hrvatskoj obali koštao značajno više. Ova cjenovna razlika čini Albaniju privlačnom opcijom za putnike koji žele maksimalno iskoristiti svoj budžet, istovremeno uživajući u prekrasnom okruženju. Ovaj trend ne samo da privlači sve više turista u Albaniju, već i potiče raspravu o konkurentnosti cijena u turističkom sektoru na širem području Jadrana.

Nedavno je i platforma “Halo, Inspektore” na svojoj Facebook stranici objavila je zanimljivu usporedbu cijena ručka u popularnom albanskom turističkom mjestu Ksamilu i hrvatskim obalnim restoranima, s naglaskom na sve izraženije razlike koje sve više motiviraju građane Hrvatske da ljetovanje potraže izvan domovine. Kako navode u objavi, mnogim hrvatskim građanima more u vlastitoj zemlji postalo je preskupo pa se sve češće okreću Albaniji – destinaciji koja je do jučer bila relativno nepoznata, a danas bilježi snažan turistički uzlet.

Platforma je objavila podatke iz restorana u Ksamilu koji se nalazi tik uz more. Riječ je o restoranu u kojem se, prema navodima udruge, nerijetko čeka u redu za slobodan stol. Prema podacima koje su objavili, espresso kava u ovom restoranu stoji 0,70 eura, macchiato 0,80 eura, cappuccino i frape po 1,50 eura, dok se boca vode od 0,2 litre prodaje po cijeni od 0,70 eura. Od glavnih jela, u ponudi su plata miješanog mesa za četiri osobe po cijeni od 30 eura, biftek za 9 eura, kozlić i janjetina za 10 eura, brancin za 11 eura i ćufte za 5 eura. U cijene je uključen i prilog po izboru.

Udruga navodi i konkretan primjer narudžbe: tri jela – baby kozlić, orada i kozice – s velikim porcijama pommes fritesa ukupno su koštali 27 eura. Većina sokova i bezalkoholnih pića prodaje se po cijeni od 2 eura, dok energetski napitci koštaju euro više. Talijanska vina dominiraju vinskom kartom, a litra vina stoji 10 eura, dok se pola litre može dobiti za 5. Pivo se nudi po cijeni od 2 do 3 eura, ovisno o količini, dok su žestoka pića dostupna već od 1 eura za domaće rakije, 3,5 eura za uzo (poznat i kao mastika), pa do 5 eura za votku i Metaxu. Salate se kreću od 2,5 eura za tzatziki, preko 3 eura za svježe rajčice, do 5 eura za veliku miješanu porciju dovoljnu za tri osobe. Dodaju da u Ksamilu ima i skupljih, ali i jeftinijih restorana koji nude jednako dobru hranu i jednaku razinu usluge.

Objava je izazvala lavinu reakcija, ali i raspravu s obzirom na to da su mišljenja bila podijeljena. Mnogi su podijelili svoje oduševljenje cijenama. "Pretužno je, da si mnogi ne mogu priuštiti ljetovanje minimalnih tjedan dana sa svojom obitelji jednom godišnje na moru u svojoj zemlji", "Ove godine prvi put planiram i ja u Albaniju (ljeti ima izravan let iz Zagreba) jer si hrvatsku skupoću ne mogu priuštiti", "Mi smo svako malo tamo", "Kako oni mogu opstati sa tako niskim cijenama, a naši ne mogu?", neki su od komentara.

S druge strane, bilo je i onih koji su priznali da su cijene u Albaniji niže, no navode kako je kvaliteta usluge slabija. "Prošao sam sve gradove do Ksamiki, prošao sam sve veće gradove u unutrašnjosti. More neusporedivo, hrana lošija, porcije male, prljavština veća, infrastruktura slabija... To govorim u globalu, naravno da ima i suprotnih primjera, al ne, nema smisla usporediti ljeto tamo ili kod nas", jedan je od komentara. "Albanija tek kreće u turističke vode, pričekajmo cca pet godina pa uspoređujmo cijene", "Dječje porcije, a cijena ništa posebno kao i kod nas", "Albanija je od Hrvatske jedno 100 godina zaostala", pisali su drugi korisnici Facebooka.