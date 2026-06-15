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PREVRNUO SE POLICIJSKI PRESRETAČ

Policijska potjera završila nesrećom: Dva policajca ozlijeđena u Splitu

Split: U prometnoj nesreći jedan automobil završio na boku
Ivana Ivanovic/PIXSELL
VL
Autor
Pejo Gašparević/Hina
15.06.2026.
u 07:57

Prema prvim informacijama policajci upućeni u bolnicu nakon prevrtanja vozila zadobili su lakše tjelesne ozljede

Dva policajca su lakše ozlijeđena u nedjelju navečer kada je došlo do prevrtanja policijskog vozila, presretača, tijekom vožnje za motociklistom koji se nije htio zaustaviti, policajci su prevezeni u bolnicu, a motociklist je uhićen, izvijestili su iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske.

Oko 20 sati u Splitu u ulici Brnik, dogodila se prometna nesreća te je došlo do prevrtanja vozila koje je u vlasništvu MUP-a, naveli su iz policije. Prema prvim informacijama policajci upućeni u bolnicu nakon prevrtanja vozila zadobili su lakše tjelesne ozljede. Na mjestu događaja obavit će se očevid, priopćila je policija.
Ključne riječi
ozlijeda nesreća policija

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