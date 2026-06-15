Motociklist poginuo u Istri, policija istražuje okolnosti

Teška prometna nesreća dogodila se noćas na državnoj cesti DC300 između Buja i Umaga.
Kako je izvijestila policija, dojava o nesreći zaprimljena je u 00.48 sati, a u nesreći je smrtno stradao vozač motocikla.
Očevid je u tijeku, a više informacija o okolnostima nesreće bit će poznato nakon završetka policijskog istraživanja.
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