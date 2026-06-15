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DRŽAVNA CESTA DC300

Motociklist poginuo u Istri, policija istražuje okolnosti

Prometna nesreća između motora i osobnog vozila u Ulici Donje Svetice
Slaven Branislav Babic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
15.06.2026.
u 08:21

Kako je izvijestila policija, dojava o nesreći zaprimljena je u 00.48 sati, a u nesreći je smrtno stradao vozač motocikla.

Teška prometna nesreća dogodila se noćas na državnoj cesti DC300 između Buja i Umaga.

Kako je izvijestila policija, dojava o nesreći zaprimljena je u 00.48 sati, a u nesreći je smrtno stradao vozač motocikla.

Očevid je u tijeku, a više informacija o okolnostima nesreće bit će poznato nakon završetka policijskog istraživanja.

Ključne riječi
motociklist Buje Umag nesreća

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