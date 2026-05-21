RUSIJA TRAŽI NOVO UPORIŠTE

Propagandna mašinerija Kremlja ima novu 'metu': Putin se želi riješiti moćnog europskog čelnika

Russian President Putin takes part in an awarding ceremony in Moscow
Foto: Alexander Kazakov/REUTERS
1/5
Autor
Dora Taslak
21.05.2026.
u 08:23

S obzirom na to da su mnogi Nijemci već nezadovoljni stanjem gospodarstva te podijeljeni oko podrške Ukrajini, Putinova strategija je iskoristiti te već postojeće slabosti

Nakon odlaska Viktora Orbána s dužnosti mađarskog premijera, ruski čelnik Vladimir Putin ostao je bez glavnog saveznika u Europskoj uniji. U potrazi za novim ključnim partnerima, čini se kako Kremlj nastoji oslabiti njemačkog kancelara Friedricha Merza te na vlast dovesti krajnju desnicu naklonjenu Rusiji. Merz, jedan od najvećih zagovornika pomoći Ukrajini, u posljednje se vrijeme suočava sa sve više problema, što bi Putinu moglo znatno olakšati put do njegova cilja. 

"Rusija traži partnere unutar Europe koje može iskoristiti za svoje ciljeve, a cilj je, naravno, da AfD u skoroj budućnosti dođe na vlast – bilo na pokrajinskim izborima ili, na kraju, na sljedećim saveznim izborima. To bi Rusiji dalo strateškog partnera u Njemačkoj, a time i uporište u Europi", kazao je Chris Schulenburg, zastupnik Kršćansko-demokratske unije (CDU), za Politico

S obzirom na to da su mnogi Nijemci već nezadovoljni stanjem gospodarstva te podijeljeni oko podrške Ukrajini, Putinova strategija jest iskoristiti već postojeće slabosti. On je već, primjerice, zaustavio isporuke kazahstanske nafte preko ruskog naftovoda, ali i isprovocirao prijedlogom da bivši kancelar Gerhard Schröder bude predstavnik tijekom mirovnih pregovora oko rata u Ukrajini. Također, jedan od njegovih savjetnika pozvao je političare AfD-a na Putinov godišnji ekonomski forum u Sankt Peterburgu.

Propagandna mašinerija Kremlja, ističe Politico, prikazuje Merza kao neučinkovitog, a njegovo odbijanje obnavljanja energetskih veza s Rusijom kao ekonomsko samoubojstvo. Uz to, kancelar i njegovi saveznici prikazuju se kao ratni huškači jer podržavaju Ukrajinu i odbijaju pregovarati s Putinom o okončanju rata.

"Po mojemu mišljenju, taktički je vrlo pametno ponovno u igru vratiti Gerharda Schrödera, koji ipak još uvijek uživa značajnu popularnost u Njemačkoj, kao da se kaže: ‘Ako želite, možemo pregovarati.’ To je u osnovi laž jer kad biste stvarno željeli pregovarati, ne biste trebali Gerharda Schrödera za to. Naravno, želi se stvoriti dojam da njemačka vlada želi ovaj rat, želi prodavati oružje, želi širiti utjecaj NATO-a, i ta dezinformacija djeluje", komentirao je  Georg Maier, SPD-ov ministar unutarnjih poslova istočne pokrajine Tirinške.

Alice Weidel, čelnica AfD-a, izjavila je da Ukrajina predstavlja prijetnju Njemačkoj te da je njezina stranka spremna razgovarati o miru s Putinom. "Smatramo da je ukrajinsko vođenje rata potpuno katastrofalno i predstavlja ogroman sigurnosni rizik za Njemačku. Njemačka vlada predvođena AfD-om zalagat će se za mir s Rusijom", istaknula je. Kiril Dmitrijev, Putinov saveznik i kremaljski izaslanik u pregovorima, početkom mjeseca spomenuo je AfD kao rješenje za njemačke probleme. "Očekujte mnogo gore dok njemački birokrati ne promijene kurs i ne pokaju se za svoje pogrešne odluke. Ili AfD spasi situaciju", istaknuo je u objavi na platformi X.

Ključne riječi
rat u Ukrajini Rusija Njemačka Vladimir Putin Friedrich Merz

Komentara 3

Pogledaj Sve
LO
Lolita3
08:49 21.05.2026.

Propagandna mašinerija radi sve da u Europi zametne još jedan rat, te da nam po ulicama budu lovili djecu i unučad ko pse i slali na klaonicu zvanu Istočni front. Svatko tko želi rat dabogda ga u kući imao.

ZV
zvonimirkraljic98
08:55 21.05.2026.

Potpredsjednik slovačkog parlamenta Tibor Gašpar izjavio je za TASS kako unutar Europske unije postoje snage koje žele produžiti rat u Ukrajini. Dok jedni pozivaju na hitan prekid vatre, drugi, prema njegovim riječima, ulažu ogromna sredstva u nastavak sukoba. Nije teškoo gurnuti suicidalnu osobu u ponor. Mislim da se "moćni" njemački vođa sam promovirao kao meta. Kroz godine praćenja njemačke politike, jasno je što i tko su Nijemci danas. Nemojte misliti da Britanija i Francuska više nisu njemački suparnici.

PO
poluprovokator
08:56 21.05.2026.

Istražiti i dokazati tokove ruskog kapitala prema extremnoj desnici i populistima. Ako se to dokaže onda im presuditi za veleizdaju i zabraniti im rad.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

