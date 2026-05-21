Propagandna mašinerija Kremlja ima novu 'metu': Putin se želi riješiti moćnog europskog čelnika

Nakon odlaska Viktora Orbána s dužnosti mađarskog premijera, ruski čelnik Vladimir Putin ostao je bez glavnog saveznika u Europskoj uniji. U potrazi za novim ključnim partnerima, čini se kako Kremlj nastoji oslabiti njemačkog kancelara Friedricha Merza te na vlast dovesti krajnju desnicu naklonjenu Rusiji. Merz, jedan od najvećih zagovornika pomoći Ukrajini, u posljednje se vrijeme suočava sa sve više problema, što bi Putinu moglo znatno olakšati put do njegova cilja.

"Rusija traži partnere unutar Europe koje može iskoristiti za svoje ciljeve, a cilj je, naravno, da AfD u skoroj budućnosti dođe na vlast – bilo na pokrajinskim izborima ili, na kraju, na sljedećim saveznim izborima. To bi Rusiji dalo strateškog partnera u Njemačkoj, a time i uporište u Europi", kazao je Chris Schulenburg, zastupnik Kršćansko-demokratske unije (CDU), za Politico.

S obzirom na to da su mnogi Nijemci već nezadovoljni stanjem gospodarstva te podijeljeni oko podrške Ukrajini, Putinova strategija jest iskoristiti već postojeće slabosti. On je već, primjerice, zaustavio isporuke kazahstanske nafte preko ruskog naftovoda, ali i isprovocirao prijedlogom da bivši kancelar Gerhard Schröder bude predstavnik tijekom mirovnih pregovora oko rata u Ukrajini. Također, jedan od njegovih savjetnika pozvao je političare AfD-a na Putinov godišnji ekonomski forum u Sankt Peterburgu.

Propagandna mašinerija Kremlja, ističe Politico, prikazuje Merza kao neučinkovitog, a njegovo odbijanje obnavljanja energetskih veza s Rusijom kao ekonomsko samoubojstvo. Uz to, kancelar i njegovi saveznici prikazuju se kao ratni huškači jer podržavaju Ukrajinu i odbijaju pregovarati s Putinom o okončanju rata.

"Po mojemu mišljenju, taktički je vrlo pametno ponovno u igru vratiti Gerharda Schrödera, koji ipak još uvijek uživa značajnu popularnost u Njemačkoj, kao da se kaže: ‘Ako želite, možemo pregovarati.’ To je u osnovi laž jer kad biste stvarno željeli pregovarati, ne biste trebali Gerharda Schrödera za to. Naravno, želi se stvoriti dojam da njemačka vlada želi ovaj rat, želi prodavati oružje, želi širiti utjecaj NATO-a, i ta dezinformacija djeluje", komentirao je Georg Maier, SPD-ov ministar unutarnjih poslova istočne pokrajine Tirinške.

Alice Weidel, čelnica AfD-a, izjavila je da Ukrajina predstavlja prijetnju Njemačkoj te da je njezina stranka spremna razgovarati o miru s Putinom. "Smatramo da je ukrajinsko vođenje rata potpuno katastrofalno i predstavlja ogroman sigurnosni rizik za Njemačku. Njemačka vlada predvođena AfD-om zalagat će se za mir s Rusijom", istaknula je. Kiril Dmitrijev, Putinov saveznik i kremaljski izaslanik u pregovorima, početkom mjeseca spomenuo je AfD kao rješenje za njemačke probleme. "Očekujte mnogo gore dok njemački birokrati ne promijene kurs i ne pokaju se za svoje pogrešne odluke. Ili AfD spasi situaciju", istaknuo je u objavi na platformi X.