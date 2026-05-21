Habijan: Idemo u izmjene zakona, tražit ćemo doživotni zatvor

- Sukladno zakonu, inicirat ću pred državnim sudbenim vijećem stegovni postupak. Dakle, kada govorimo o ove dvije sutkinje i govorim o svojoj nadležnosti, a to je ono što mogu, je pokrenuti sam stegovni postupak - poručio je to ministar Damir Habijan koji je objavio nalaze inspekcije Općinskog suda u Šibeniku. Utvrđeno je kako su dvije sutkinje neuredno obavljale svoju dužnost. Ministar je također izrazio sućut obitelji i prijateljima ubijenog Luke iz Drniša.

- Nakon toga, Državno sudbeno vijeće je to koje u konačnici donosi odluku i donosi stegovnu mjeru. Dakle, to je onda adresa, odnosno institucija koja će donijeti odluku i kojoj možete, dakle, postaviti upit nakon što takvu odluku donese. To je kada govorimo o samom nalazu, o samom postupku, odnosno ono što slijedi - izjavio je Habijan.

Ministar je također najavio formiranje radne skupine koja će biti zadužena za izmjene niza zakona. Jedna od izmjena će biti i uvođenje instituta doživotne kazne.