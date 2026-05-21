NALAZI INSPEKCIJE

Habijan: Idemo u izmjene zakona, tražit ćemo doživotni zatvor

Zagreb: Izjava Damira Habijana nakon 137. sjednice Vlade
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
21.05.2026.
u 14:44

Ministar je također najavio formiranje radne skupine koja će biti zadužena za izmjene niza zakona. Jedna od izmjena će biti i uvođenje instituta doživotne kazne.

- Sukladno zakonu, inicirat ću pred državnim sudbenim vijećem stegovni postupak. Dakle, kada govorimo o ove dvije sutkinje i govorim o svojoj nadležnosti, a to je ono što mogu, je pokrenuti sam stegovni postupak - poručio je to ministar Damir Habijan koji je objavio nalaze inspekcije Općinskog suda u Šibeniku. Utvrđeno je kako su dvije sutkinje neuredno obavljale svoju dužnost. Ministar je također  izrazio sućut obitelji i prijateljima ubijenog Luke iz Drniša.

- Nakon toga, Državno sudbeno vijeće je to koje u konačnici donosi odluku i donosi stegovnu mjeru. Dakle, to je onda adresa, odnosno institucija koja će donijeti odluku i kojoj možete, dakle, postaviti upit nakon što takvu odluku donese. To je kada govorimo o samom nalazu, o samom postupku, odnosno ono što slijedi - izjavio je Habijan.

Tuga u Drnišu: Cijeli grad oprašta se od Luke, ispred škole upaljeni lampioni
ubojstvo u Drnišu Drniš Damir Habijan

SB
Stroga Babaroga
15:07 21.05.2026.

Ako suci doživotnu kaznu budi izricali jednako često kao i sada maksimalnu (koja je praktički doživotna), onda od toga nikakve koristi. Osim toga, gotovo cijelo sudstvo radi aljkavo, tu treba u prvom redu djelovati! Trebamo i više zatvorskih i više psihijatrijskih ustanova. Policija uglavnom odradi svoj posao, a sudstvo zezne stvar.

LI
lily
15:14 21.05.2026.

Bojim ase da će sve biti po principu: Tresla se brda, rodio se miš...

Avatar 𒐖𒐕𒐏𒐞𒐖𒀀𐎠𒀼
𒐖𒐕𒐏𒐞𒐖𒀀𐎠𒀼
15:01 21.05.2026.

Meni to ne valja - “You might as well kill him.”

