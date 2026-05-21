Zlatko Mateša podnio ostavku, više nije predsjednik HOO-a!
MUSK POSTAJE TRILIJUNAŠ?

SpaceX izlazi na burzu uz procjenu vrijednosti od 1,75 bilijuna dolara

Vedran Balen
21.05.2026.
u 11:57

Svemirska kompanija najbogatijeg čovjeka na svijetu želi prikupiti do 80 milijardi dolara, a IPO je planiran u lipnju

SpaceX je u srijedu predstavio plan izlaska na američko tržište kapitala, objavivši investicijski prospekt i po prvi put detaljnije podatke o svom poslovanju. Tvrtka Elona Muska, specijalizirana za raketne i satelitske sustave, na burzi Nasdaq trgovat će pod oznakom SPCX, a izlazak na burzu očekuje se 12. lipnja uz procijenjenu vrijednost od oko 1,75 bilijuna dolara. Kompanija pritom želi prikupiti do 80 milijardi dolara svježeg kapitala, prenosi The Guardian. Najpoznatiji svjetski proizvođač raketa, koji ima niz velikih ugovora s američkom vladom, zahtjev za inicijalnu javnu ponudu dionica (IPO) podnio je povjerljivo još prošlog mjeseca, čime je regulatorima omogućena prethodna provjera dokumentacije prije javne objave detalja. "Naša je misija razviti sustave i tehnologije potrebne za stvaranje multiplanetarnog života, razumjeti pravu prirodu svemira i proširiti svjetlost svijesti prema zvijezdama“, poručili su iz SpaceX-a u investicijskom prospektu.

Od osnutka 2002. godine SpaceX je izrastao u najvrjedniji dio Muskova tehnološkog carstva. Očekivani izlazak na burzu dodatno bi mogao povećati bogatstvo najbogatijeg čovjeka na svijetu i približiti ga statusu prvog svjetskog "trilijunaša". Prema podacima Forbesa, Muskovo bogatstvo trenutno se procjenjuje na oko 807 milijardi dolara. Objavljeni financijski podaci otkrivaju i dosad slabo poznate detalje poslovanja kompanije. SpaceX ulaže milijarde dolara u razvoj umjetne inteligencije, dok su kapitalna ulaganja prošle godine premašila 20 milijardi dolara. Prihodi kompanije u 2025. dosegnuli su 18,7 milijardi dolara, no u prva tri mjeseca 2026. zabilježen je gubitak veći od 4,2 milijarde dolara.

Posebno snažnim pokazao se segment internetske povezanosti, koji uključuje satelitsku mrežu Starlink. Taj je dio poslovanja samo između siječnja i kraja ožujka 2026. ostvario više od 3,2 milijarde dolara prihoda, dok su ukupni prihodi Starlinka tijekom 2025. iznosili 11,4 milijarde dolara. Iako je SpaceX godinama isticao planove kolonizacije Marsa, fokus kompanije posljednjih se godina djelomično prebacio na razvoj podatkovnih centara u orbiti radi podrške rastu umjetne inteligencije te na širenje Starlink usluga. Tvrtka je u veljači preuzela i Muskovu AI kompaniju xAI.

Objava izlaska na burzu dolazi nekoliko dana nakon Muskova poraza u sudskom sporu protiv OpenAI-ja i njegova izvršnog direktora Sama Altmana. Savezna porota zaključila je nakon trotjednog suđenja da Altman i OpenAI nisu odgovorni za Muskove tvrdnje da su prekršili osnivački dogovor i nepravedno se obogatili. U investicijskom prospektu SpaceX među glavnim konkurentima navodi upravo OpenAI i Anthropic. Sve tri kompanije planiraju izlazak na burzu tijekom ove godine, uz procjene vrijednosti koje dosežu stotine milijardi, pa i više od bilijun dolara, u jednom od najvećih investicijskih valova u povijesti tržišta kapitala.

Ključne riječi
Tesla SpaceX trilijun Elon Musk

