Jasna osveta na Sveučilištu: Senat dekana Barišića smijenio putem e-maila, a otkaz Čovića poništio

Sveučilište u Zagrebu veće je od države, s senatori, barem većina njih, vlastitim strahom teži su, pa time i veći od tijela koji bi trebao nadzirati njihov rad - poput Sveučilišnog savjeta.

To proizlazi nakon održane nove sjednice Senata koja je iznova bila e-mailom, a kojoj je za cilj bilo smijeniti dekana Fakulteta hrvatskih studija, Pavu Barišića. Bila bi to ni više ni manje nego jasna osveta prorektora Čovića jer mu je Barišić prekjučer uručio otkaz budući sa 72. godine nema nikakvih zakonskih uporišta za deset posto radnog vremena.

Da se Barišića ne može smijeniti na sjednici na kojoj nema rasprave, odnosno koja nije uživo poručio je prije sjednice Senata Luka Burilović koji je na čelu Sveučilišnog savjeta, no to Senatore nije zabrinulo oni su većinom glasova smijenili dekana Pavu Barišića koji je do nedavno bio u dobrim odnosima s Čovićem kojem je prije smjene uručio otkaz i to zakonski.

Takav rasplet uostalom ide isključivo na večinu članova Senata koji su prije nekoliko dana na izvanrednoj sjednici Senata odbili pokrenuti inicijativu o povjerenju ili nepovjerenju rektoru Damiru Borasu, i to na sjednici uživo, a sada ponovno na sjednicama bez rasprave donose odluke na koje ih i tijelo iznad Senata upozorava da nemaju uporišta i koje su ponovno svedene isključivo i samo na međusobne odnose ali ne i boljitak Sveučilišta. Štoviše, nakon što je Senat većinom prekjučer izglasao otkaz Barišiću, jučer je nakon Barišićeve smjene poništen otkaz Čoviću koji će po svemu sudeći i s 72. godine nastaviti predavati i radi na Fakultetu hrvatskih studija.

I dok se osobni odnosi prelamaju na sve sastavnici Sveučilita na toj istoj sjednici bez rasprave uvrštena je i točka o otvaranju upisnih kvota na novom studiju Fakulteta hrvatskih studija, takozvane odgojno-obrazovne znanosti. Dok Senatori podižu ruke o upisnim kvotama na kompletno novom studiju, nitko ne zna koji je točno program novog studija, kada počinje djelovati ali već odlučuju o broju studenata koji će biti upisani. Upravo takva aktivnost zbunila je i na uzbunu podigla studente Filozofskog fakulteta koji su i upozorili na takvu aktivnost na održanoj sjednici Senata, a koji između ostalog sada strahuju da će na njihovom fakultetu sada, zbog svih zbivanja koja se lome i preko njihovih leđa stradati u izvođenju upravo tih smjerova.

No teško da će njihov studentski glas netko u akademskoj zajednici koja ima točno onakvo Sveučilište kakvo zaslužuje i koje je preslika vodstva, pa i samih senatora, čuti budući će se upravo vodstvo Sveučilišta sakriti iza nepobitne činjenice - u nedavnoj inicijativi o izglasavanju povjerenja ili nepovjerenju Borasu odbili su sudjelovati studenti uključeni u Senat čime su zastupali sve studente Zagreba koji su takvim izborom stali uz bok rektoru Borasu i njegovom izboru za prorektora - Čoviću.