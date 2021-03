Senat većinom glasova podržao smjenu dekana Barišića

Senat Sveučilišta u Zagrebu na sjednici u utorak podržao je većinom glasova prijedlog rektora Damira Borasa o smjeni privremenoga dekana Fakulteta hrvatskih studija Pave Barišića, a za njegovu smjenu glasovala su 44 člana Senata, 16 ih je bilo protiv, a deset suzdržano.

Sjednica Senata zagrebačkoga Sveučilišta počela je u utorak u podne, a 12. točka dnevnog reda bila je glasovanje o prijedlogu rektora Damira Borasa i Rektorskoga kolegija o smjeni privremenoga dekana Fakulteta hrvatskih studija Pave Barišića koji je na toj dužnosti od 10. prosinca 2019.

U utorak ujutro u 9 sati počela je i izvanredna sjednica Savjeta Sveučilišta u Zagrebu koja je trajala puna četiri sata. Jedan od jednoglasno donesenih zaključaka te sjednice, o kojoj je izvijestio predsjednik toga savjeta Luka Burilović, bila je da se glasanje o povjerenju ili nepovjerenju čelniku neke visokoškolske sveučilišne ustanove može održati jedino na sjednici Senata uživo.

Sveučilišni savjet jednoglasno je i na ovoj sjednici ponovio preporuku sa sjednice održane 12. veljače ove godine da se sjednice Senata trebaju održavati uživo, a ako to nije moguće, putem zaštićenih web platforma.

Ipak i ova posljednja sjednica Senata održana je posredstvom e-maila, kako je to i uobičajeno u proteklih godinu dana. Takav način održavanja sjednica često je kritizirala i akademska zajednica jer članovi Senata samo glasaju o predloženim točkama dnevnog reda, bez rasprave. Na traženje Savjeta zagrebačkoga Sveučilišta 12. ožujka je u Studentskom centru (SC) uživo održana sjednica Senata s jedinom temom - stanje na Sveučilištu u Zagrebu.

Materijali nadopunjavani usred sjednice

Nakon sjednice, član Senata Sveučilišta u Zagrebu i profesor na Filozofskom fakultetu Neven Jovanović potvrdio je Hini da je većina članova Senata dala glas za opoziv dekana Barišića. Na sjednici je putem e-maila sudjelovalo svih 70 članova Senata, od kojih je 44 podržalo Barišićevu smjenu, 16 ih je bilo protiv, a deset članova je bilo suzdržano.

Profesor Jovanović dodao je da su materijali za sjednicu Senata dopunjavani usred sjednice, rekavši da je sjednica Senata počela u 12 sati, a tada je krenulo i glasovanje o točkama dnevnog reda.

Napomenuo je da se u 15,20 sati pojavilo obrazloženje odluke rektora Damira Borasa o razlozima za smjenu dekana Fakulteta hrvatskih studija Pave Barišića. Jovanović je istaknuo da ne razumije kako su to mogli uzeti u obzir članovi Senata koji su već glasali, a pita se i je li to pokušaj da se utječe na one koji su u tom času razmišljali hoće li ili neće glasati.

Izvijestio je i kako su na početku sjednice 27 članova Senata sastalo putem video-konferencije i izrazilo nezadovoljstvo načinom organizacije sjednice bez rasprave, te kako bi raspravili one točke o kojima su imali primjedbe i pitanja.

Također, Jovanović je napomenuo kako ih je tada dekan Barišić izvijestio da je na dnevni red sjednice Senata, bez njegova znanja, uvrštena točka o kriterijima upisa na studij odgojno-obrazovnih znanosti na Fakultetu hrvatskih studija koji je pak tek na početku vrednovanja u sustavu kontrole kvalitete, a već se predlažu kriteriji za upis kao da će se na taj studij studenti moći upisivati već u srpnju ove godine.

Dekan Barišić je pak prije u utorak ustvrdio da je nezakonita i protustatutarna odluka Senata o davanju suglasnosti rektoru da donese odluku o izmjeni Odluke o imenovanju dekana i članova Fakultetskoga vijeća Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta hrvatskih studija od 10. prosinca 2019.

Napomenuo je kako su, sukladno odredbama čl. 42. Statuta Sveučilišta u Zagrebu taksativno navedeni slučajevi u kojima dekan može biti prijevremeno razriješen dužnosti te da je, sukladno čl. 39. i čl. 42. Statuta Sveučilišta, rektor ovlašten isključivo suspendirati, ali ne i razriješiti dekana.

Jer, objasnio je Barišić, odluku o suspenziji dodatno treba potvrditi Senat s dvotrećinskom većinom ukupnoga broja članova Senata. Također, prema odredbama čl. 57. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, rektor je ovlašten dekana samo suspendirati, ali ne i razriješiti s dužnosti.