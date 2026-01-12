FOTO Rutte posjetio Pantovčak: Milanović s čelnikom NATO-a kojeg je godinama javno kritizirao

Predsjednik Zoran Milanović je u ponedjeljak o opremanju hrvatske vojske i o Ukrajini razgovarao s glavnim tajnikom NATO-a Markom Rutteom, za kojeg je nedavno rekao da "nije jasno u čije ime govori" a govori "puno stvari koje ne podržava".

Prema priopćenju Milanovićeva ureda, dvojice čelnika razgovarala su o izdvajanju za obranu i opremanju hrvatske vojske, potrebi da to izdvajanje osigura i veće obrambene sposobnosti, o situaciji u Ukrajini i mogućnosti rješenja i okončanja rata te o sigurnosnoj situaciji u hrvatskom susjedstvu.

Rutte, koji boravi u posjetu Zagrebu, izjavio je ranije u ponedjeljak da je Hrvatska važna članica NATO-a, pouzdan saveznik Ukrajine a po povećanju vlastite vojne proizvodnje može biti uzor drugim članicama NATO-a. Milanović je u petak, uoči Rutteova posjeta, rekao da „nije jasno u čije ime govori”, a da „govori puno stvari koje ne podržava". Dodao je da je glavni tajnik NATO-a „dobrodošao u Hrvatskoj”, no da on nije dužnosnik koji „donosi odluke i raspolaže bilo kakvim novcem".

Time je ponovio kritike s kraja 2024. kad je za bivšeg nizozemskog premijera, tada na čelu NATO-a par mjeseci, rekao da „jako elastično i visoko iskače iz onoga što bi glavni tajnik smio raditi”. Rutte se u Zagrebu sastao i s premijerom Andrejem Plenkovićem, razgledao novu vojnu opremu hrvatskog ratnog zrakoplovstva i razgovarao s predstavnicima hrvatske vojne industrije.